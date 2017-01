Radom: spotkanie opłatkowe samorządowców

rm, Radom, 2017-01-13

Ponad stu samorządowców z województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego wzięło dzisiaj udział w corocznym spotkaniu opłatkowym z biskupem radomskim Henrykiem Tomasikiem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. - Chrześcijańskie przebaczenie jest nakazem, którego nie możemy pominąć - powiedział politykom ks. prof. Wiesław Przygoda, członek komisji charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. prof. Przygoda wygłosił do samorządowców referat. - Miłosierdzie jest nie tylko przymiotem i domeną Boga, ale miłosierdzie ma być naturalnym przejawem życia uczniów Chrystusowych. Jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem. Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć - mówił ks. prof. Przygoda, nawiązując do ostatnich wydarzeń w kraju. Przypomniał też, że chrześcijaństwo jest religią miłości i przebaczenia.

Biskup radomski Henryk Tomasik podczas spotkania, kolejny raz podziękował samorządowcom za współorganizację Światowych Dni Młodzieży. - Przekazaliśmy młodym z różnych krajów piękną Polskę, kulturę, historię, geografię, ale przede wszystkim, polską pobożność i gościnność. Pokazaliśmy Polskę, która razem podejmuje wyzwania i dokonuje niezwykłych rzeczy. Widać to było w prasie europejskiej - powiedział biskup radomski.

Wśród zaproszonych gości byli marszałkowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowe oraz przewodniczący rad z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Wśród nich Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego. - Jestem wdzięczny biskupowi radomskiemu za organizację takiego spotkania. To spotkanie bardziej integruje środowisko samorządowe - powiedział Rafał Rajkowski.

W spotkaniu uczestniczył też starosta opoczyński Józef Róg. - Ludzi powinni się spotykać i rozmawiać ze sobą. Tu nie tylko składamy życzenia, ale tworzymy samorządową rodzinę - powiedział starosta opoczyński. Podobnego zdania był też starosta przysuski Marian Niemirski. - Ten rok chcemy rozpocząć z Bogiem. Tu ładujemy duchowe akumulatory - powiedział.

Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa, podczas którego kolędy śpiewał zespół Signum z parafii Chrystusa Nauczyciela w Radomiu. Patronem medialnym spotkania było Radio Plus Radom.

