Bp Tomasik do polityków: wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości

rm, Radom, 2017-01-16

Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości - powiedział biskup Henryk Tomasik, który uczestniczył w spotkaniu noworocznym z udziałem samorządowców i polityków. Odbyło się ono w Hali Sportowej przy Zespole Szkół imienia Ludwika Skowyry w Przysusze. W spotkaniu uczestniczył m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

- Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Chrystus chce nas nauczyć jak zagospodarować wolność. Dlatego życzę Bożego światła w dobrym zagospodarowaniu daru wolności na płaszczyźnie indywidualnej, społecznej, politycznej i narodowej - mówił biskup radomski.

W swoim przemówieniu starosta przysuski Marian Niemirski powiedział, że istotą polityki nie jest tylko utrzymanie władzy, ale realna troska o dobro wspólne. - W dominującej we współczesnej kulturze liberalnej, indywidualizm deprecjonuje otwarcie na dobro wspólne. Trzeba wołać o przywrócenie należnej rangi dobru wspólnemu. Dzisiaj nie ma miejsca na egoizm w życiu społecznym i politycznym - przekonywał starosta Marian Niemirski.

Dalej gospodarz spotkania mówił, że nie wolno "podpalać Ojczyzny i niszczyć narodu". - Na to nie ma zgody! Dlatego trzeba pielęgnować dobro wspólne. To nie budżet danej gminy, ale wspólnota osób tworząca daną społeczność - powiedział starosta Niemirski.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że to właśnie samorządy tworzą Polskę. - Trzeba wzmacniać małe miejscowości, a nie tylko duże miasta, metropolie. One sobie poradzą. Dziękuję samorządowcom za waszą mądrość. To właśnie Przysucha pokazała, jak można zmieniać Polskę. Powiat przysuski jest przykładem, jak realizować potrzeby obywateli - mówił marszałek Karczewski.

W spotkaniu noworocznym uczestniczyło ponad 400 osób. Byli to samorządowcy, dyrektorzy szkół, czy instytucji państwowych. Wśród posłów byli: Marek Suski, Wojciech Skurkiewicz, Anna Kwiecień, Dariusz Bąk i Andrzej Kosztowniak. Przyjechał też wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

