Bp Tomasik: nie widzę przeszkód, by ślub odbył się w inny dzień niż sobota

rm, Radom, 2017-01-23

O zasadach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, dyskutowali dzisiaj księża diecezji radomskiej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Uczestniczyło w nim ok. 200 księży proboszczów. - Co do udzielania ślubów w dni inne niż sobota, to nie widzę przeszkód. Np. 2 maja w tym roku wypada we wtorek, czyli przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - podkreślił podczas spotkania biskup Henryk Tomasik.

Biskup radomski Henryk Tomasik podkreślił, że przygotowanie do małżeństwa i sakramentu małżeństwa to jedno z najtrudniejszych wyzwań duszpasterskich. - Ksiądz nie musi być specjalistą we wszystkich dziedzinach, dlatego warto skorzystać z pomocy małżeństw. Są wokół nas lekarze, psycholodzy i małżeństwa, którzy na zasadzie świadectwa, mogą się włączyć w życie parafii. Trzeba podnieść na wyższy poziom przygotowanie do małżeństwa, bo los Kościoła zależy właśnie od rodzin - powiedział biskup Henryk Tomasik. Poinformował przy okazji, że wydział duszpasterstwa rodzin dysponuje listą małżeństw, które są gotowe do przeprowadzenia spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa.

Dalej ksiądz biskup mówił, że osoby pracujące za granicą powinny skorzystać ze wsparcia katolickich misji w danych krajach, gdzie przebywają narzeczeni. Dotyczy to także tych osób, które pracują na stałe w innych miastach w kraju.

Ks. Sławomir Adamczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin poinformował, że dziesięć katechez przedmałżeńskich powinno się zakończyć trzema spotkaniami w parafialnej poradni rodzinnej i dniem skupienia dla narzeczonych w sanktuariach maryjnych. - Celem tych zmian ma być przekazanie nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, wskazanie na dialog małżeński, uczenie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Trzeba towarzyszyć w jak najlepszym przygotowaniu do małżeństwa, wskazywać na zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego, czy przedstawienie tematyki dotyczącej ludzkiej płodności - stwierdził duchowny.

Każde spotkanie powinno trwać ok. 60 minut w tygodniowych odstępach czasowych. W spotkaniach powinny uczestniczyć obie strony i każde powinno zaczynać się i kończyć modlitwą. - Trzeba zachęcać uczestników spotkań do rozmowy w parach na tematy dotyczące ich przyszłości, wiary i religijności oraz posiadanie dzieci - powiedział ks. Adamczyk. Dodał, że w trakcie spotkań można korzystać z filmów, prezentacji i literatury specjalistycznej.

Z kolei ks. Marek Adamczyk, proboszcz parafii św. Jadwigi w Radomiu dzielił się z swoimi doświadczeniami dotyczącymi przygotowania do małżeństwa. Parafia organizuje tzw. spotkania weekendowe dla narzeczonych. - Jest to cykl 17 spotkań z udziałem psychologa. Stawiamy na rozmowy między narzeczonymi. W przyszłości chcemy promować również naprotechnologię. Takie spotkania adresowane są dla 25 par. Następne odbędzie się w połowie marca i nie ma już wolnych miejsc - powiedział.

W trakcie spotkania poinformowano, że przygotowywane są zespoły pastoralne z udziałem duszpasterzy, doradców życia rodzinnego, katechetów, psychologów, terapeutów i lekarzy. Poinformowano również, że narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa przynajmniej pół roku przed ślubem.

Doradca życia rodzinnego Bożena Rus podkreślała, że pomoc narzeczonym powinna być działaniem priorytetowym w parafiach diecezji radomskiej. - Najważniejsi są zawsze narzeczeni. Na tym powinna koncentrować się nasza postawa w czasie spotkań z młodymi. Ponadto staramy się, by lekarze pomagali nam w naturalnych metodach płodności. Często na forach możemy przeczytać, że brakuje intymności w czasie spotkań, że boją się otworzyć w czasie rozmów. Warto zadbać o to, by stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia takich spotkań - zauważyła nauczycielka.

W czasie dyskusji księża mieli możliwość zadawania pytań. Zwracali się z prośbą o zwiększenie ilości spotkań weekendowych dla narzeczonych. Pytali się o aktualność zaświadczeń dotyczących ukończenia kursu przedmałżeńskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, czy o możliwość udzielania sakramentu małżeństwa w inne dni niż sobota. Organizatorzy spotkania wyjaśnili, że rozważane jest zwiększenie do 3-4 ośrodków, gdzie odbywać się będą kursy weekendowe, nie są kwestionowanie zaświadczenia ze szkół, ale istnieje dzisiaj pilna potrzeba przygotowywania konkretnych osób do małżeństwa.

- Co do udzielania ślubów w dni inne niż sobota, to nie widzę przeszkód. Np. 2 maja w tym roku wypada we wtorek, czyli przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - wyjaśnił biskup radomski.

