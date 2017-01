Bp Tomasik do świata mediów: owocniej służcie zagospodarowywaniu wolności

rm (KAI), Radom, 2017-01-24

Owocniej służcie zagospodarowywaniu wolności - tymi słowami biskup Henryk Tomasik zwrócił się do dziennikarzy. Kościół katolicki wspomina dzisiaj św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej. Z kolei w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu celebrowana była rano Msza święta w intencji ludzi mediów.

Bp Tomasik, który był gościem Radia Plus Radom wyraził słowa uznania i wdzięczności dla pracy dziennikarzy, za poszukiwanie właściwych informacji. Przy okazji skierował do ludzi mediów kilka próśb związanych z etyką zawodową. - Nie jest rzeczą dobrą, jeśli dziennikarz przez swoją relację kształtuje rzeczywistość. Nie jest dobrze, jeśli kieruje się brakiem szacunku dla drugiego człowieka. Dlatego ważna jest wzajemna troska ludzi tworzących media - mówił biskup.

Bp Tomasik stwierdził, że media są dzisiaj potęgą kształtującą świadomość. Przypomniał również tezę kard. Karola Wojtyły z czasów krakowskich, że wolność to podporządkowanie się prawdziwe, a nie nigdy podporządkowanie sobie prawdy. - Ludzie mediów służą ważnej sprawie, jak my zagospodarowujemy wolność. Jest ona tam, gdzie jest prawda - powiedział biskup radomski.

Na koniec przestrzegł dziennikarzy przed manipulacjami i życzył „owocnej służby w zagospodarowywaniu wolności osobistej i społecznej”.

Dzisiaj rano w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu celebrowana była Msza święta w intencji ludzi mediów. W koncelebrze uczestniczyli ks. Jacek Wieczorek, dyrektor Wydziału Środków Społecznego Przekazu Kurii Diecezjalnej w Radomiu i dyrektor Radia Plus Radom, ks. Zbigniew Niemirski z "Gościa Niedzielnego" i ks. Stanisław Piekielnik z portalu Diecezji Radomskiej. W liturgii uczestniczyli również dziennikarze mediów diecezjalnych.

