Modlitewne tsunami - Jerycho Różańcowe w diecezji radomskiej (zapowiedź)

rm, Radom, 2017-01-24

W diecezji radomskiej rusza Jerycho Różańcowe w intencji ojczyzny, czyli nieustanna modlitwa różańcowa. Włączą się w nią wszystkie parafie, zgromadzenia zakonne, szpitale, domy opieki i różne instytucje diecezjalne. - Chcemy przez modlitwę różańcową zburzyć mury między człowiekiem a Bogiem - powiedział biskup Henryk Tomasik. Inauguracja modlitewnego maratonu odbędzie się 25 marca, w rocznicę utworzenia diecezji radomskiej.

Jerycho Różańcowe to siedmiodobowa nieustająca modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. W związku z tym diecezja radomska została podzielona na dekanaty: każdy obejmuje siedem podmiotów podejmujących modlitwę przez kolejne dni 24 godziny na dobę.

Bp Henryk Tomasik powiedział, że nieustanna modlitwa będzie miała formę dziękczynno-błagalną. - Chcemy przez modlitwę różańcową zburzyć mury między człowiekiem a Bogiem. Sami budujemy te mury, które oddalają nas od Boga. Jest dużo wśród nas nienawiści. Jesteśmy podzieleni. Dlatego przez modlitwę chcemy wybłagać pojednanie z Bogiem i pogłębić wiarę oraz składać wynagrodzenia za zło, które istnieje w wielu środowiskach i za krzywdy wyrządzone drugiemu człowiekowi - powiedział biskup radomski.

Ks. Szymon Mucha, diecezjalny duszpasterz kół różańcowych poinformował, że w Jerycho Różańcowe włączą się wszystkie parafie, zgromadzenia zakonne, szpitale, domy opieki i różne instytucje diecezjalne. - Przez siedem dni i siedem nocy, będzie trwał modlitewny szturm przed Najświętszym Sakramentem. Ta będzie takie modlitewne tsunami, które ma przemienić ludzkie serca. Każda parafia będzie miała jedną dobę na kierowanie modlitw do Boga za Kościół i pokój w świecie - powiedział ks. Szymon Mucha. Do duszpasterskiej inicjatywy zaproszeni są wszyscy wierni Kościoła radomskiego.

Pierwsze nabożeństwo odbędzie się w radomskiej katedrze, 25 marca. Tego dnia odbędzie się uroczystość 25-lecia utworzenia diecezji radomskiej. W czasie nabożeństw wierni będą się modlić na różańcu poświęconym w Fatimie. Jerycho Różańcowe w diecezji radomskiej ma związek ze stuleciem objawień maryjnych w Fatimie.

