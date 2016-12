Rzeszów: bp Wątroba na pierwszej pasterce w parafii św. Jana Pawła

tn, Rzeszów, 2016-12-25

Spotkanie z Jezusem Chrystusem wciąż wymaga uniżenia i pokory – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba podczas pierwszej pasterki w parafii św. Jana Pawła II w Rzeszowie. Podczas Eucharystii pobłogosławił nowo wybudowany budynek.

Biskup rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył pierwszej Mszy św. w domu parafii św. Jana Pawła II przy ul. św. Kingi w Rzeszowie na powstającym Osiedlu Słonecznym. W nawiązaniu do homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas pasterski w bazylice św. Piotra w Rzymie biskup rzeszowski powiedział, że spotkanie z Jezusem Chrystusem wciąż wymaga uniżenia i pokory.

Zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację wielu ludzi, którzy w różnych miejscach świata są pozbawieni nadziei z powodu egoizmu i związanej z nim przemocą. Dla takich osób Boże Narodzenie często rozpoczyna się od życzliwości doświadczonej od wrażliwych i zaangażowanych ludzi dobrej woli. Na zakończenie biskup podziękował wszystkim włączającym się w tworzenie zaplecza materialnego i duchowego parafii św. Jana Pawła II.

Mszę koncelebrowali m.in. dziekan Dekanatu Rzeszów-Wschód ks. Stanisław Tarnawski, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik. Wśród uczestników Mszy św. obecny był również prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc z małżonką.

Msza św. podczas pasterki rozpoczęła regularną modlitwę w nowym budynku. Msze św. w niedzielę i święta będą o godz. 8.30 i 11.30. Od 1 stycznia 2017 r. parafia rozpocznie prowadzenie kancelarii parafialnej.

Parafia św. Jana Pawła II w Rzeszowie została erygowana 11 lutego 2016 r. Terytorium parafii zostało wydzielone z parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie oraz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem. Proboszczem parafii jest ks. Mariusz Nowak, wcześniej wikariusz parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, prezes Katolickiego Klubu Sportowego „Alpin” im. Jana Pawła II.

