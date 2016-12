Rzeszów: imieninowa modlitwa za bp. Jana Wątrobę

tn, Rzeszów, 2016-12-28

Życzymy, abyś jako prorok naszych czasów pokazywał nam Bożą rzeczywistość i pewne drogi – mówił bp Edward Białogłowski w homilii podczas Mszy św. w intencji bp. Jana Wątroby.

W liturgiczne święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty 27 grudnia w katedrze rzeszowskiej odprawiona została Msza św. w intencji biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby z okazji jego imienin. Eucharystii przewodniczył solenizant. Mszę św. koncelebrowali: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski, księża infułaci: Stanisław Mac, Wiesław Szurek i pięćdziesięciu czterech duchownych.

Na początku Eucharystii kanclerz kurii diecezjalnej ks. Jerzy Buczek przywitał zgromadzonych w katedrze i złożył życzenia biskupowi ordynariuszowi w imieniu księży. Następnie życzenia w formie wierszy złożyły dzieci z parafii katedralnej.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Przedstawił św. Jana jako teologa, mistyka i proroka. Zwrócił uwagę, że św. Jan zdefiniował Boga jako Miłość. W nawiązaniu do życia Apostoła życzył biskupowi Janowi, aby jako teolog niestrudzenie głosił słowo Boże z mocą. Jako mistyk, aby wnikał na modlitwie w głębię tajemnicy Boga i uczył serdecznej więzi modlitewnej z Bogiem. Jako prorok naszych czasów, aby pokazywał Bożą rzeczywistość i pewne drogi oraz przestrzegał przed mirażami, które ciągle zagrażają poszczególnym ludziom i wspólnotom. Nawiązując do wzrastania bp Jana Wątroby pod okiem Matki Bożej Częstochowskiej przypomniał słowa Maryi z Gietrzwałdu skierowane do wizjonerek: Ja zawsze będę z wami.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór katedralny „Pueri Cantores Resovienses”. Na zakończenie Mszy św. bp Jan podziękował za życzenia, a szczególnie za modlitwę w swojej intencji. Zapewnił, że jako biskup rzeszowski modli się regularnie w intencji diecezjan.

Po Mszy św. uczestnicy liturgii zeszli do dolnego kościoła, gdzie osoby prywatne oraz przedstawiciele różnych parafii, stowarzyszeń, instytucji i ruchów złożyli Solenizantowi osobiste życzenia. Krótkie imieninowe spotkanie odbyło się w sali Jana Pawła II.

