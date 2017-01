Reszów: rocznica konsekracji biskupów

tn, Rzeszów, 2017-01-06

Dziękujemy za powołanie do pełni kapłaństwa Biskupów Jubilatów i za ich niestrudzoną posługę w Diecezji Rzeszowskiej – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba podczas Mszy św. w intencji biskupów: Kazimierza Górnego i Edwarda Białogłowskiego, którzy przeżywali rocznicę konsekracji biskupich.

6 stycznia 2017 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, o godz. 17.00 w katedrze rzeszowskiej odbyła się Msza św. w intencji biskupów: Kazimierza Górnego i Edwarda Białogłowskiego, którzy przeżywali kolejno 32. i 29. rocznicę konsekracji biskupich. Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W Eucharystii uczestniczyli m.in. Biskupi Jubilaci, trzydziestu księży, osoby konsekrowane, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

W homilii bp Jan Wątroba, w nawiązaniu do Uroczystości Objawienia Pańskiego, mówił o różnych współczesnych drogach prowadzących do Jezusa Chrystusa. Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej podziękował Panu Bogu za powołanie do pełni kapłaństwa biskupów Kazimierza i Edwarda i za ich pracę w Diecezji Rzeszowskiej. Podkreślił, że głosząc Objawioną Prawdę odpowiadają na polecenie Zbawiciela „Idźcie i głoście” i niestrudzenie prowadzą wiernych drogą spotkań z Jezusem Chrystusem.

Podczas procesji z darami życzenia Biskupom Jubilatom złożyli obecne na Mszy św. władze państwowe i samorządowe oraz służby mundurowe.

Biskup Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu. W 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie. 6 stycznia 1985 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie przyjął święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. Jako zawołanie przyjął słowa „Omnia Tibi”. Do 1992 r. pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Od 1992 do 2013 r. był Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej.

Biskup Edward Białogłowski urodził się 8 stycznia 1947 r. w Rzeplinie. W 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie. 6 stycznia 1988 r. w katedrze przemyskiej przyjął święcenia biskupie z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Jako zawołanie przyjął słowa „In virtuti Spiritus Sancti”. Od 1992 r. pełni zadania biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/