Bp Nitkiewicz do policjantów: aby święta stały się czasem Bożej łaski

apis, Sandomierz, 2016-12-22

Trzeba wykorzystać każdą okazję, aby święta stały się czasem Bożej łaski, która jest niezbędna we wszystkich sferach ludzkiego życia – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do funkcjonariuszy policji podczas spotkania opłatkowego 21 grudnia w Tarnobrzegu. W tym tygodniu biskup spotkał się także ze stróżami prawa w Sandomierzu.

W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli policjanci, władze samorządowe, przedstawiciele prokuratury, służb mundurowych i organizacji wspierających stróżów prawa.

Bp Krzysztof Nitkiewicz życzył funkcjonariuszom jak najlepszego przeżycia Bożego Narodzenia, zaznaczając, iż ma świadomość specyfiki policyjnej służby.

Biskup polecił uczestniczących w spotkaniu oraz ich najbliższych opiece Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, a także poświęcił opłatki wigilijne, którymi obecni, łamiąc się, składali sobie świąteczne życzenia.

Komendant podinsp. Stanisław Sekuła, witając gości, podziękował za całoroczną współpracę z policją w służbie bezpieczeństwa mieszkańców Tarnobrzega i powiatu. Podkreślił duże zaangażowanie swoich podwładnych w codzienną służbę i w imieniu wszystkich policjantów przekazał życzenia spokojnych świąt dla mieszkańców miasta.

Policjanci podkreślali, że dla wielu z nich świąteczne dni wiążą się ze służbą i czuwaniem nad bezpieczeństwem mieszkańców, jednak dodawali, że czas świąt jest jednym ze spokojniejszych, gdyż wielu spędza je w gronie rodzinnym.

Hierarcha uczestniczył także w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu. Obecni na nim byli oprócz funkcjonariuszy policji także przedstawiciele parlamentu, władz miasta, prokuratury, wojska i organizacji wspierających stróżów prawa.

Przed poświęceniem opłatków bp Krzysztof Nitkiewicz wspomniał o przesłaniu, jakie płynie z Bożego Narodzenia. Zauważył, że o ile Maryja i Józef udali się do Betlejem przy okazji spisu ludności, będąc dla władz Imperium Rzymskiego tylko „numerami”, jednymi z milionów, odniesienie Boga względem każdego człowieka ma charakter bardzo osobisty.

- Wyrazem tego jest przyjście na świat Bożego Syna – mówił ordynariusz.

Biskup życzył policjantom, aby podczas świąt mogli doświadczyć razem ze swoimi najbliższymi bliskości Dzieciątka Jezus.

Komendant mł. insp. Dariusz Chmielowiec podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ofiarną służbę w mijającym roku, który przebiegał pod znakiem szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Podczas śpiewu kolęd wszyscy zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia i połamali się opłatkiem.

