Tarnobrzeg: wigilia dla osób ubogich i bezdomnych

apis, Tarnobrzeg, 2016-12-24

Bp Krzysztof Nitkiewicz spotkał się z osobami ubogimi, bezdomnymi, pensjonariuszami domów opieki, noclegowni i podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej podczas wieczerzy wigilijnej, która odbyła się 23 grudnia br. w Tarnobrzegu.

W sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się coroczna, wspólna wieczerza wigilijna z przekazaniem światełka betlejemskiego. W spotkaniu, którego organizatorem były organizacje wspierające ubogich wziął udział biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb wraz przedstawicielami magistratu oraz kapłani z tarnobrzeskich parafii.

Do wspólnego wigilijnego stołu zaproszono osoby ubogie, bezdomne, pensjonariuszy domów opieki, noclegowni i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Nie zabrakło także wolontariuszy, którzy zaangażowali się w przygotowanie wieczerzy oraz zadbali o świąteczny nastrój spotkania.

W swoim wystąpieniu, bp Krzysztof Nitkiewicz mówił o trudach drogi, jaką trzeba pokonać, żeby dotrzeć do drugiego człowieka.

– Przez narodzenie Syna Bożego w ludzkim ciele, dystans pomiędzy Niebem i Ziemią przestał praktycznie odgrywać rolę. Bóg uniżył się, aby być blisko ludzi. Jeśli chcemy cieszyć się bliskością drugiego człowieka i dać mu odczuć to samo, musimy pokonać podobną drogę. Wigilia, w której uczestniczymy jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Niech nadchodzące święta sprawią, że będzie miała ona swój ciąg dalszy w codziennym życiu – powiedział biskup.

Prezydent Grzegorz Kiełb, witając gości i osoby zaproszone na wieczerzę, podziękował instytucjom troszczącym się o ubogich za dotychczasową pomoc i zaangażowanie w dzieła charytatywne. Życzył zebranym spokojnych świąt i samych dobrych dni w Nowym Roku.

Tarnobrzescy harcerze przekazali światełko betlejemskie, które mieszkańcy zanieśli do swoich domów. Przy śpiewie kolęd w wykonaniu młodzieżowego zespołu zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Wigilia dla ubogich i samotnych została zorganizowana dzięki wielu ludziom dobrego serca, duży wkład włożyli wolontariusze, którzy posługiwali pośród wigilijnych stołów. Koncert kolęd wykonał zespół Lasowiacy.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/