Sandomierz: bp Nitkiewicz odwiedził chorych i starsze osoby

apis, Sandomierz, 2016-12-24

W wigilię Bożego Narodzenia przed południem bp Krzysztof Nitkiewicz odwiedził chorych przebywających w sandomierskim szpitalu oraz osoby starsze i samotne przebywające w Domu Pomocy Społecznej. Chorzy nie kryli łez wzruszenia.

Biskup podzielił się opłatkiem z chorymi, życząc im powrotu do zdrowia i do rodzinnych domów. Podziękował także personelowi szpitalnemu za troskliwą opiekę i pielęgnowanie chorych w tym szczególnym czasie.

Szczególny charakter wizyta biskupa miała na oddziałach paliatywnym i dziecięcym, gdzie z małymi pacjentami podzielił się opłatkiem, składając każdemu z maluchów świąteczne życzenia. Bożonarodzeniowe życzenia biskup przekazał także rodzicom przebywającym z najmniejszymi pacjentami.

Chorzy nie kryli łez wzruszenia, że podczas trudnych dla nich chwil, gdy przyszło spędzać święta w szpitalu, nie zapomina o nich biskup diecezjalny.

Ordynariusz odwiedził także osoby starsze i chore przebywające w Domu Opieki Społecznej. Przed wspólnym wigilijnym obiadem hierarcha diecezji połamał się z pensjonariuszami opłatkiem zapewniając o swojej szczególnej pamięci w tych dniach o osobach samotnych i dotkniętych cierpieniem.

We wspólnym spotkaniu wzięli udział także klerycy z seminarium wraz z księdzem rektorem.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/