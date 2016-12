Sandomierz: bp Nitkiewicz udzielił dyspensy w związku ze świętem Świętej Rodziny

apis, Sandomierz, 2016-12-29

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych w związku ze zbliżającym się świętem Świętej Rodziny, które przypada w piątek, 30 grudnia.

Ordynariusz mając na uwadze, że Kościół w ostatni piątek roku będzie czcił Świętą Rodzinę oraz dla podkreślenia radosnego charakteru czasu Narodzenia Pańskiego, udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu.

Hierarcha zachęca jednocześnie wszystkich, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

Bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił dyspensy na podstawie i zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

