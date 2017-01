Diecezja sandomierska: Orszaki Trzech Króli z koncertami kolęd i pastorałek

apis, Sandomierz, 2017-01-05

Orszaki Trzech Króli organizowane w diecezji sandomierskiej przejdą 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, ulicami m.in. Sandomierza, Tarnobrzega, Ostrowca Świętokrzyskiego, Stalowej Woli, Nowej Dęby, Staszowa, a także kilkunastu mniejszych miejscowości. Będzie im przyświecała franciszkańska dewiza „Pokój i Dobro”. Na Świętym Krzyżu odbędzie się koncert kolęd i pastorałek.

W Sandomierzu orszaki po wspólnej Mszy św. wyruszą równolegle z trzech miejsc: kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 12.00, św. Pawła o godz. 12.00 i Matki Bożej Królowej Polski o godz. 11.45. Wspólne spotkanie orszaków i pokłon Dzieciątku odbędą się na Rynku Starego Miasta około godz. 12.30. Tutaj odbędzie się wspólne kolędowanie i pokłon Dzieciątku Jezus.

W Tarnobrzegu orszaki wyruszą z czterech parafii i rozpoczną je Msze św.: o godz. 9.30 w kościele św. Barbary, o godz. 10.00 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kościele Miłosierdzia Bożego i godzinie 10.30 w kościele Chrystusa Króla. W południe rozpocznie się spotkanie na tarnobrzeskim rynku, gdzie odbędzie się pokłon Bożej Rodzinie, wspólne odmówienie modlitwy Anioł Pański, kolędowanie i koncert zespołu z Ukrainy.

W Ostrowcu Świętokrzyskim trzy orszaki wyruszą o 13.00 z poszczególnych parafii miasta: Matki Bożej Saletyńskiej, Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła. Wspólne spotkanie odbędzie się na rynku, gdzie uczestnicy oddadzą pokłon Dzieciątku i zawierzą Mu miasto oraz jego mieszkańców.

W Stalowej Woli orszak rozpocznie się Mszą św. o 11.00 w kościele Opatrzności Bożej. Zebrani udadzą się w stronę sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Po drodze znajdzie się czas na kolędowanie. Będą także wystawione przez młodzież sceny jasełkowe. U celu na przybyszów będzie czekała żywa szopka, gdzie uczestnicy wraz z królami pokłonią się Dzieciątku.

W Nowej Dębie orszak wyruszy o 13.00 z kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Zostaną uformowane 3 orszaki: europejski – Kacpra, azjatycki – Melchiora i afrykański – Baltazara. Orszak przejdzie pod pomnik na osiedlu Północ oraz na Planty i w tych miejscach będą odegrane sceny jasełkowe. Finał uroczystości odbędzie się na tarasie Samorządowego Ośrodka Kultury.

W Staszowie orszak wyruszy o 12.00 z trzech kierunków: spod kościoła św. Barbary, od terenu Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej oraz z ul. Langiewicza i będzie zmierzał do rynku, gdzie przy szopce zostaną odegrane jasełka. Rozwiązanie orszaku planowane jest w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Orszaki odbędą się także w Ożarowie (po raz pierwszy), Gorzycach, Potoku-Stanach, Koniemłotach, Radomyślu nad Sanem, Janowie Lubelskim, Gawłuszowicach, Rudniku nad Sanem, Chobrzanach, Słupi Nadbrzeżnej i Opatowie.

Na Świętym Krzyżu odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. Organizatorami świątecznego kolędowania będą: wójt gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz oraz świętokrzyska wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Koncert rozpocznie się o godz. 16.00 w bazylice świętokrzyskiej. Zaprezentowane będą kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołów ludowych pochodzących z gmin Nowa Słupia i Bieliny oraz solistów.

Wystąpią także Zespół Obrzędowy Kowalanki z gminy Sitkówka-Nowiny oraz Orkiestra Dęta z GOK z Dobrzenia Wielkiego (woj. opolskie). Każdy z wykonawców zaprezentuje trzy utwory, a w finale wystąpią wszyscy uczestnicy, śpiewając wspólnie kolędę.

Po koncercie wykonawcy i wszyscy przybyli zaproszeni zostaną na wspólną agapę – słodki poczęstunek, ciepłą herbatę, kawę.

