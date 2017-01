Caritas Diecezji Sandomierskiej zapewniła osobom bezdomnym pomoc i opiekę

apis, Sandomierz, 2017-01-05

Caritas Diecezji Sandomierskiej zapewniła pomoc i opiekę osobom bezdomnym w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem oraz Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu.

- W naszych domach mogą znaleźć miejsce osoby bezdomne z terenu całej naszej diecezji – informuje ks. Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu dysponuje 40 miejscami dla osób potrzebujących schronienia i opieki. W momencie przyjęcia mają one zapewnione podstawowe warunki socjalno-bytowe, opiekę społeczną i lekarską oraz w razie potrzeby opiekę prawną. Warunki lokalowe schroniska są zbliżone do domowych.

Schronisko dysponuje pokojami kilkuosobowymi, kuchnią, jadalnią, świetlicą, kaplicą, łazienkami, natryskami i toaletami. Oferuje dla swych podopiecznych wyżywienie, środki higieny osobistej, konieczne leki i medykamenty, opiekę psychologa i terapeuty.

Schronisko dla bezdomnych kobiet znajdujące się w Rudniku nad Sanem przyjmuje kobiety i dzieci potrzebujące schronienia i pomocy z całej diecezji. Zapewnia ono całodobowe schronienie oraz wszelaką niezbędną pomoc, w tym medyczną oraz odzież, środki higieny i wyżywienie. Dom przygotowany jest na przyjęcie matek z dziećmi w różnym wieku.

– Nie bądźmy obojętni, zwracajmy uwagę na osoby pozostające na przystankach autobusowych, w miejscach opuszczonych lub prowizorycznych domostwach. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zawiadomić nasze placówki lub zadzwonić na numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej. Często wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie – apeluje ks. Marek Walczak, kierownik schroniska w Sandomierzu.

Minusowe temperatury i opady śniegu, sprawiają, że sytuacja wielu osób borykających się z bezdomnością lub samotnych staje się trudna. Pomocą dla nich służą także policjanci, wskazując im miejsca, w których mogą otrzymać nocleg i posiłek.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/