Bp Nitkiewicz: pochody w orszakach Trzech Króli są wędrówką ku Chrystusowi

apis, Tarnobrzeg, 2017-01-05

O tym, że pochody w orszakach Trzech Króli są wędrówką ku Chrystusowi i drugiemu człowiekowi mówił 5 stycznia bp Krzysztof Nitkiewicz, podczas noworocznego spotkania opłatkowego z przedstawicielami władz miasta w Tarnobrzegu.

Na tradycyjne noworoczne spotkanie opłatkowe w Tarnobrzeskim Domu Kultury przybyły władze miasta, radni oraz przedstawiciele tarnobrzeskich urzędów, instytucji, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz składając noworoczne życzenia, zwrócił uwagę na wartość wzajemnej bliskości.

– Okres Bożego Narodzenia, to dla nas wszystkich czas niezwykłej mobilności związanej z przygotowaniem Świąt i z ich przeżywaniem. To czas, kiedy spotykamy się częściej i w szczególnej atmosferze. Tak samo będzie jutro, w uroczystość Objawienia Pańskiego, kiedy weźmiemy udział w Orszakach Trzech Króli. Pochody te są niczym innym jak wędrówką ku Chrystusowi, ale również ku drugiemu człowiekowi – mówił biskup.

Na zakończenie hierarcha życzył wszystkim zebranym takiego wędrowania i zbliżania się do siebie. - Ono daje szansę pogłębienia wzajemnych relacji oraz wspólnego czynienia dobra - podkreślił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Prezydent miasta Grzegorz Kiełb, składając zebranym życzenia, ocenił też pozytywnie miniony rok.

– Dziękuję za dobrą współpracę i liczę na jej kontynuację. W 2017 roku życzę wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, mniej kłótni. Jednocześnie tak po ludzku przepraszam za wszystko co było złe z mojej strony, i postaram się nie popełniać błędów w tym nowym roku. A jeśli się zdarzą, wszak człowiek jest ułomny proszę o wybaczenie – mówił prezydent Tarnobrzega.

Życzenia noworoczne i łamanie się opłatkiem poprzedził program artystyczny przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

Ogłoszony został także wynik konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną organizowany dla tarnobrzeskich przedszkoli i szkół. Zwycięzców ogłosiła naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury Jolanta Kociuba.

W kategorii przedszkoli pierwsze miejsce komisja przyznała Przedszkolu nr 3, drugie - Przedszkolu nr 7, trzecie ex aequo - Przedszkolom nr 2 i 17.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą została SP nr 10. Na drugim miejscu uplasowała się SP nr 11, na trzecim zaś ex aequo - SP nr 3 i Zespół Szkół Specjalnych.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/