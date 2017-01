Diecezja sandomierska: liczne Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami wielu miast

apis, Sandomierz, 2017-01-07

Liczne barwne Orszaki Trzech Króli, mimo zimna i mrozu, przeszły 6 stycznia br. w Święto Objawienia Pańskiego ulicami wielu miast i parafii w diecezji sandomierskiej. Podczas uroczystych pochodów m.in.: składano pokłony nowonarodzonemu Jezusowi, prezentowano ewangelijne sceny, częstowano „szczodrakami” oraz wspólnie kolędowano.

W Sandomierzu barwne trzy korowody, które wyruszyły z trzech kościołów, przeszły ulicami na Stary Rynek, by wspólnie oddać pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi oraz kolędować. Każdą z trzech kolumn poprowadzili królowie i rycerze z miejscowej chorągwi. Mieszkańcy chętnie dołączyli do wędrowców wspólnie kolędując. Każdemu królowi towarzyszył dwór złożony z rycerzy i dam dworu.

Na Rynku Starego Miasta poszczególne kolumny orszaku witał biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wraz z biskupem seniorem Edwardem Frankowskim. Odbyło się tu zawierzenie mieszkańców miasta Dzieciątku Jezus. Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie.

W centrum Tarnobrzega przy betlejemskiej stajence, spotkały się królewskie orszaki, które wyruszyły z czterech parafii. Po Mszach św. w kościołach pw. Miłosierdzia Bożego, Chrystusa Króla, św. Barbary oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy wierni prowadzeni przez gwiazdy udali się na plac Bartosza Głowackiego, by oddać hołd Bożemu Dziecięciu.

Rozprowadzane były tradycyjne „szczodraki”, których organizatorzy upiekli ponad tysiąc. Dochód ze sprzedaży bułeczek przeznaczony został na cel charytatywny - na leczenie Karolka i Piotrusia. Tarnobrzeskie kolędowanie z Trzema Królami zakończył akt zawierzenia miast i jego mieszkańców Panu Bogu i Matce Bożej Dzikowskiej, którego dokonał ks. dziekan Adam Marek.

W Stalowej Woli Orszak Trzech Króli rozpoczął się od Mszy św. w kościele pw. Opatrzności Bożej. Po niej wszyscy uczestnicy w barwnym orszaku przeszli niemalże całe miasto do parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Po drodze korowód zatrzymywał się na kilku stacjach, gdzie uczniowie Liceum i Gimnazjum Katolickiego odgrywali sceny z Pisma Świętego. Mimo mrozu w orszaku uczestniczyło sporo mieszkańców hutniczego miasta.

W Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkańcy przyłączali się do trzech kolumn orszaku, które spotkały się na Rynku miasta. Królowie wraz z mieszkańcami oddali hołd Jezusowie, któremu przygrywały i śpiewały licznie przybyłe anioły ze scholi między parafialnej. Przy szopce odbyło się zawierzenie miasta i jego mieszkańców Jezusowi i wspólne kolędowanie. Najmłodsi uczestnicy orszaku zostali nagrodzeni słodkimi niespodziankami.

W Janowie Lubelskim Orszak Trzech Króli poprowadziła liczna grupa kolędników misyjnych, którą poprzedzały figury wielbłąda i mędrców przygotowane specjalnie na ten dzień. Wspólne spotkanie zakończyło się na Rynku.

W parafii Gorzyce, przy radosnym kolędowaniu, z flagami i w kolorowych przebraniach w Orszaku Trzech Króli wzięła udział znaczna grupa osób. Pochód miał charakter gwiaździsty i do świątyni, która była miejscem spotkania Mędrców przybywających do dzieciątka Jezus wędrowały trzy orszaki. Zakończeniem marszu było wspólne kolędowanie i Eucharystia. W gorzyckim orszaku, który wyruszył po raz trzeci więzili udział młodzi i starsi oraz całe rodziny.

W Nowej Dębie podczas pochodu Orszaku Trzech Króli aktorzy odegrali kilka scen Biblijnych związanych z opisem Bożego Narodzenia. Orszak ze śpiewem przeszedł miasta a całość zakończyła się wspólnym kolędowaniem prowadzonym przez miejscową młodzież oraz pokłonem Mędrców i złożeniem darów.

W Rudniku nad Sanem odbył się jeden z najbarwniejszych w diecezji orszak Trzech Króli. Jego organizatorem była parafia Trójcy Świętej. Podczas przemarszu jego uczestnikom rozdawano korony, śpiewniki i misyjne gazetki.

W Gawłuszowicach barwne korowody orszakowe wyruszyły z trzech stron parafii. Królowie spotkali się w centrum miejscowości. Tu młodzież oazowa zaprezentowała scenki biblijne. Następnie cały korowód prowadzony przez królów przyszedł do szopki, gdzie oddano hołd Jezusowi.

W Chobrzanach w organizację Orszaku Trzech Króli zaangażowali się strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, zespół ludowy oraz wielu parafian. W postaci trzech mędrców wcielili się parafianie z trzech miejscowości z terenu parafii. Zacierając z zimna ręce i przy śpiewie kolęd uczestnicy orszaku wędrowali ulicami miejscowości za mędrcami w poszukiwaniu nowonarodzonego Króla. Uczestnicy Orszaku po dotarciu do kościoła mogli obejrzeć przygotowane przez dzieci szkolne Jasełka oraz pokłonić się Jezusowi przy parafialnej szopce.

W Połańcu organizatorami Orszaku Trzech Króli byli duszpasterze parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych we współpracy z Urzędem Miasta Połaniec oraz Miejskim Centrum Kultury i Sztuki. PO Mszy św. ulicami licznie zgromadzeni wierni udali się na Plac Uniwersału Połanieckiego gdzie odbył się pokłon Dziecięciu Jezus.

Trzech Króli na połanieckim rynku przywitała uroczysta fanfara orszakowa, po której wszyscy zgromadzeni odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. Odczytano również znaczenie darów złożonych przez Mędrców ze Wschodu u stóp Świętej Rodziny. Na zakończenie zawierzono, we wspólnej modlitwie, rodziny miasta Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Orszaki zorganizowano także w: Ożarowie, Opatowie, Staszowie i w Potoku Stany, Majdanie Królewskim, Radomyślu nad Sanem.

