Radomyśl nad Sanem: diecezjalne spotkanie grup Kolędników Misyjnych

apis, Radomyśl nad Sanem, 2017-01-08

Ponad 20 grup dziecięco – młodzieżowych z całej diecezji sandomierskiej zaprezentowało 8 stycznia w Radomyślu nad Sanem jasełkowe programy artystyczne nawiązujące do dzieł misyjnych. VI Diecezjalne Spotkanie Grup Kolędników Misyjnych odbywało się pod patronatem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Spotkanie misyjnych kolędników rozpoczęło się występem jasełkowym, w którym dzieci przedstawiły sceny biblijne o Bożym Narodzeniu z elementami współczesnymi, gdzie najmłodsi przynosili do nowonarodzonego Jezusa serca dobrych uczynków. Razem z młodymi przybyli kapłani, katecheci i rodzice.

Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz szczególnie pamiętano o diecezjalnych misjonarzach oraz polecano Bogu dzieci działające w dziełach misyjnych.

Na jej zakończenie ordynariusz sandomierski opowiedział o liście, jaki otrzymał od kilkuletniej dziewczynki, która razem z rodzicami upiekła na Boże Narodzenie ciastka, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przekazała na cele misyjne.

– Ten list sprawił mi dużo radości. Pomyślałem sobie, że jeśli są w diecezji takie dzieci i takie rodziny, to Pan Jezus jest zadowolony z naszego Kościoła, a więc z nas. Natomiast kiedy ktoś zajmuje się za bardzo samym sobą, swoją grupą, wtedy wszystko się komplikuje. Pojawiają się problemy – mówił biskup.

Hierarcha wskazywał także w swej wypowiedzi na to, że chrześcijanin powinien zawsze żyć dla Chrystusa.

- To znaczy, że mamy odczytywać znaki czasu i wychodzić do świata, do innych z dobrym słowem, z pomocną dłonią, z hojnym gestem, tak jak uczy Ewangelia. Bóg błogosławi ludziom i wspólnotom, które mają w sobie taki misyjny entuzjazm – podkreślał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Celem kolędowania misyjnego było animowanie zaangażowania młodzieży na rzecz misji oraz kultywowanie tradycyjnych, ludowych jasełek.

- Tegoroczne kolędowanie w parafiach było połączone ze wsparciem na rzecz dzieci w Tajlandii - poinformował ks. Daniel Koryciński, dyrektor diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych.

Po Mszy św. odbył wspólny koncert kolęd w wykonaniu orkiestry z Kopci i zespołu z parafii Majdan Łętowski. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa, podczas której dzielono się doświadczeniami z prowadzonej akcji ewangelizacyjnej w poszczególnych parafiach.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/