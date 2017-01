Bp Nitkiewicz: należy służyć Bogu czystym sercem, zapominając o sobie

Należy służyć Bogu w drugim człowieku, służyć czystym, kochającym sercem, zapominając o sobie. Takiego ducha służby potrzeba w Kościele, w rodzinach, w parlamencie, w naszych urzędach i samorządach – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz 8 stycznia, podczas Eucharystii, w kościele św. Michała Archanioła, w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W uroczystość Chrztu Pańskiego w kościele św. Michała Archanioła członkowie regionalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, obchodzili jubileusz 70–lecia służby pasażerom. Natomiast rodziny z kręgów Domowego Kościoła dziękowały Bogu za kolejny rok działalności formacyjno-ewangelizacyjnej.

Na wspólne świętowanie przybyli m.in. przedstawiciele świętokrzyskich parlamentarzystów, władz wojewódzkich z wojewodą Agatą Wojtyszek, władz samorządowych oraz instytucji wspierających transportowców i rodziny.

Podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz zwracając się do transportowców stwierdził, że budowanie wzajemnych relacji, zbliżanie i skracanie dystansu, składają się na misję ostrowieckiego PKS-u. Zwrócił też uwagę na to, że jubileusz ważnej dla regionu firmy, jest okazją, by wyrazić uznanie dla wszystkich, którzy podjęli się tej trudnej służby, umożliwiającej dotarcie do Boga, do drugiego człowieka, do szkoły, do miejsca pracy.

- Jak wielki i bezcenny był wasz wkład w organizację ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Pukaliśmy wtedy do drzwi różnych urzędów, instytucji i osób. Ostrowiecki PKS nie zawiódł, przyszedł z pomocą. Pragnę za to gorąco podziękować. Chcę to uczynić tym bardziej, że wasze poświęcenie, sumienność i ciężar ponoszonej odpowiedzialności są często niedoceniane - powiedział biskup.

Ordynariusz wskazywał, że Pan Jezus przez chrzest w wodach Jordanu stał się bliski każdemu człowiekowi. - Mówimy przy różnych okazjach, że służąc drugiemu człowiekowi, służymy Chrystusowi. On sam zapewnia o tym w Ewangelii. Czy nie doświadczyliście tego? Czy historia św. Krzysztofa, który przenosząc przez rzekę małe dziecko, rozpoznał w nim Chrystusa, nie powtarza się w waszym codziennym posługiwaniu? Ile razy odczuwacie zmęczenie po całym dniu pracy, a zarazem czujecie się szczęśliwi, zadowoleni, gdyż zrobiliście coś dobrego. To znak, że jesteście wtedy blisko Boga – podkreślił.

Po Mszy św. obecni na wspólnym świętowaniu udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie wojewoda Agata Wojtyszek i prezes zarządu ostrowieckiego PKS Stanisław Wodyński, złożyli wiązankę kwiatów.

W Domu Parafialnym „Michael” odbyło się wspólne spotkanie noworoczne, podczas którego złożono sobie wzajemne życzenia, łamiąc się opłatkiem. We wspólnym spotkaniu uczestniczyły licznie całe rodziny działające w Domowym Kościele, które przygotowały także jasełka w interesującej aranżacji „teatru cieni”.

