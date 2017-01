Święty Krzyż: oblaci uczcili pamięć założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda

apis, Święty Krzyż, 2017-01-25

Świętokrzyscy oblaci uczcili pamięć swego założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda i jego pierwszych towarzyszy 25 stycznia br. na Świętym Krzyżu. Uroczystość dziękczynna odbyła się w 201. rocznicę powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wzięli w niej udział m.in. podopieczni ośrodka pomocy społecznej.

Dziękczynnej Mszy św. celebrowanej w świętokrzyskiej bazylice mniejszej przewodniczył o. superior Zygfryd Wiecha OMI, a homilię wygłosił socjusz o. Tomasz Gali OMI.

W Eucharystii uczestniczyli: wójt gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, pracownicy i podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczestnicy rekolekcji powołaniowych, które w tym czasie odbywały się w świętokrzyskim klasztorze.

O. Tomasz Gali OMI przybliżając podczas homilii sylwetki św. Pawła Apostoła oraz założyciela Oblatów Maryi Niepokalanej św. Eugeniusza de Mazenoda, podkreślił kluczowy moment ich życia, punkt zwrotny w ich myśleniu i działaniu tj. nawrócenie.

- Co sprawiło, że życie Apostoła Narodów oraz założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej było wyjątkowe? Co sprawiło, że dzisiaj możemy ich podziwiać jako duchowych gigantów? Kluczowy moment ich życia. Nawrócenie. Zanim stali się duchowymi gigantami doświadczyli swojej małości - powiedział zakonnik.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że obaj święci spotkali Jezusa w trudnych dla siebie sytuacjach. Paweł pod Damaszkiem gdy został powalony na ziemię, oślepiony, całkowicie bezradny, a Eugeniusz w Wielki Piątek podczas adoracji krzyża, gdy klęczał złamany, zapłakany i przygnieciony przez grzech.

- Nawrócenie jest możliwe, kiedy człowiek upadnie przed Chrystusem, uznając swoją słabość, bezradność. Czy potrafimy tak? Czy potrafimy zapłakać nad swoją grzesznością, by jeszcze bardziej żyć dla Boga? – podkreślił o. Tomasz Gali OMI.

Po zakończonej Mszy św. wszyscy uczestnicy ucałowali relikwie św. Eugeniusza de Mazenoda i udali się do klasztornego refektarza na wspólny posiłek, by stworzyć wyjątkową wspólnotę przy stole spożywając razem obiad przygotowany w klasztornej kuchni.

- Nasze świętowanie po raz kolejny przeżywaliśmy razem z podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej z terenu naszej gminy Nowa Słupia. To nie tylko owoc Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, który przeżywaliśmy w całym Kościele lecz także wypełnienie charyzmatu naszej rodziny zakonnej – skomentował dla KAI o. Dariusz Malajka OMI, rektor świętokrzyskiej bazyliki.

25 stycznia 1816 . św. Eugeniusz de Mazenod wraz z pierwszymi towarzyszami, zamieszkał w starym, pokarmelitańskim klasztorze w Aix-en-Provence, na południu Francji. Data ta we wspólnocie zakonnej przyjęta została, jako dzień narodzin Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Pracują w 20 domach: w Poznaniu, Obrze, na Świętym Krzyżu, w Bodzanowie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Grotnikach, Iławie, Katowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kodniu, Laskowicach, Lublinie, Lublińcu, Kokotku, Siedlcach, Warszawie, Wrocławiu, Łebie i Zahutyniu. Dom prowincjalny znajduje się w Poznaniu. Domy formacyjne są: w Obrze - Wyższe Seminarium Duchowne i na Świętym Krzyżu - nowicjat i postulat dla braci zakonnych.

Obecnie Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej liczy blisko 500 członków pracujących w Polsce, Francji, Ukrainie, Rosji, Białorusi, Turkmenistanie, Madagaskarze, Kamerunie i Skandynawii.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/