Siedlce: bp Kazimierz Gurda i Caritas niosą pomoc syryjskim rodzinom

Caritas Diecezji Siedleckiej aktywnie włącza się w pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, obejmując je - we współpracy z parafiami diecezji siedleckiej - wsparciem finansowym tak, aby mogły pozostać w swojej ojczyźnie i przetrwać najcięższe chwile ich życia. W program włączył się biskup siedlecki Kazimierz Gurda, który objął opieką jedną rodzinę.

Pomoc ofiarowana przez siedlecką organizację jest odpowiedzią na słowa Papieża Franciszka, który powiedział: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”. Jest ona skierowana do potrzebujących Syryjczyków w Aleppo w Syrii, uchodźców z Syrii w Libanie oraz ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym.

Stracili wszystko

- Sytuacja w Aleppo jest rzeczywiście bardzo trudna. Rodziny, którymi się opiekuję straciły wszystko. Musiały uciekać z domów, zostawili to co mieli. Właściwie tylko oni ocaleli ze swoim życiem. Akcja, którą proponuje Caritas Polska, przywraca im godność i stają się znowu kimś dla kogoś, dlatego że pytacie o ich imiona, nazwiska, zdjęcia, potrzeby. To nie jest tłum biednych Syryjczyków, którzy potrzebują czegoś od nas – to są ludzie, którzy zostali zauważeni i dzięki waszej pomocy będą mogli zapłacić za mieszkanie, kupić lekarstwa, jedzenie czy mleko dla dzieci – mówi s. Urszula Brzonkalik Franciszkanka Misjonarka Maryi pracująca w Aleppo.

Jak pomóc?

Diecezja siedlecka włączyła się w program adopcji rodzin na odległość za pośrednictwem siedleckiej Caritas. Przedsięwzięcie polega na tym, że każdy dekanat będzie przekazywał do Caritas Diecezji Siedleckiej 600 złotych przez okres 6 miesięcy. W dalszej kolejności trafią one do Caritas Polska. Na stronie internetowej programu Rodzina Rodzinie czytamy: „Zebrane środki trafią do Caritas Liban i Caritas Syria, które otaczają opieką przekazane nam rodziny i znają dobrze ich potrzeby. Obie Caritas będą dysponowały środkami dla rodzin. Oznacza to, że w ramach zebranej kwoty przekażą to, co jest najbardziej w danym momencie niezbędne dla konkretnej rodziny. Będą też prowadziły monitoring potrzeb i realizacji pomocy.” Jeśli ktoś ma życzenie wesprzeć program, może wpłacić pieniądze na ten cel w swojej parafii.

Dekanat siedlecki pomaga natomiast dwóm rodzinom. Dzięki pomocy diecezjan i księdza biskupa, pomoc trafi do 27 rodzin.

Kontakt:

Więcej informacji udziela Aneta Sawicka, koordynator programu w Caritas Diecezji Siedleckiej, tel. 514-166-959, ul. Budowlana 1 w Siedlcach. Dodatkowo ruszyła strona internetowa poświęcona programowi: www.rodzinarodzinie.caritas.pl

