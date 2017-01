Rusza 23. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Już w najbliższy czwartek 12 stycznia w Będzinie rozpocznie się wielkie kolędowe święto – 23. edycja największego kolędowego przeglądu, Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika.

– Mamy nadzieję, że gorące serca naszych wykonawców i ich wspaniały śpiew rozgrzeją mroźny klimat i sprawią, że zatęsknimy za Świętami, z którymi nieodłącznie kojarzą się kolędy i pastorałki – mówi ks. Piotr Pilśniak, dyrektor Festiwalu.

Trzydniowe przesłuchania finałowe są zwieńczeniem grudniowych eliminacji, w których wystartowało 1500 solistów, chórów i zespołów z Polski, Ukrainy i Białorusi. 134 najlepszych wykonawców od czwartku do soboty przyjedzie do Będzina, by na scenie w Szkole Muzycznej im. F. Chopina zaprezentować się przed jury złożonym z wybitnych muzycznych ekspertów, na czele z prof. dr hab. Jerzym Rachubińskim z Akademii Muzycznej w Łodzi, wspieranym przez prof. dr hab. Wiesława Delimata z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego z Akademii Muzycznej w Katowicach. Początek całodziennych przesłuchań każdego dnia o godz. 9.00.

- Równocześnie z wyjściem na scenę pierwszego wykonawcy rozpoczniemy transmisję na żywo, dzięki czemu wszyscy, którzy nie mogą być w Będzinie, będą mieli możliwość przez trzy dni przesłuchań wysłuchać ponad 330 kolęd. Wystarczy komputer lub tablet czy telefon z dostępem do Internetu i wejście na naszą stronę – tłumaczy rzecznik prasowy Festiwalu Jarosław Ciszek.

O zajętych miejscach i zdobytych nagrodach wykonawcy dowiedzą się podczas Koncertu Galowego w reżyserii Dariusza Wiktorowicza, który odbędzie się w niedzielę 15 stycznia o godz. 16.00 w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na Osiedlu Syberka w Będzinie. To prawdziwa perła w festiwalowej koronie i ogromne przeżycie dla wszystkich widzów.

Uzupełnieniem muzycznej uczty podczas koncertu będą krótkie filmy, w których etnografowie, historycy sztuki, zaproszeni goście i eksperci opowiedzą o zwyczajach związanych z przeżywaniem Świąt dzisiaj i przed laty. W jednym z filmów tradycje kulinarne przybliżą Robert Makłowicz i Piotr Bikont. Także Koncert Galowy będzie można oglądać na żywo w Internecie w jakości HD z realizacją z 6 kamer, w tym jednej 360 stopni, którą będzie można dowolnie obracać.

Udział w Festiwalu jest dla wykonawców i słuchaczy całkowicie bezpłatny. Wszelkie informacje, harmonogramy występów i transmisje przesłuchań można znaleźć na stronie www.mfkip.pl. Partnerem strategicznym 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek jest Polska Spółka Gazownictwa.

