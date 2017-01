Bp Dec: przez modlitwę oddalimy od siebie i naszej Ojczyzny zakusy szatana

xdm, Świdnica, 2017-01-01

- Niech w naszej Ojczyźnie nie zabraknie modlitwy, która będzie pokornym wołaniem do Boga o oddalenie zakusów szatana. Prośmy by zapanowała zgoda i braterska miłość, gdyż przez modlitwę oddalimy od siebie i naszej Ojczyzny wszelkie zło pochodzące od szatana – mówił bp Ignacy Dec w katedrze świdnickiej podczas uroczystej Eucharystii na zakończenie 2016 roku.

Biskup świdnicki w homilii zwrócił uwagę, że w ostatni dzień kalendarzowy, a szczególnie w wieczór sylwestrowy, doświadczamy mocniej przemijania czasu. „Każdy przełom starego i nowego roku przypomina, że także nam umieszczonym w tym czasie przybywa lat życia, przez co się zmieniamy, a tym samym zauważamy większy bagaż naszych życiowych doświadczeń” – mówił bp Dec.

Mówił także, że w ten ostatni dzień kalendarzowego roku wsłuchujemy się w słowo Boże, które wskazuje nam na osobę Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas na ziemię, zaistniał, jako człowiek w ziemskim czasie, by ten czas uświęcić, by nadać mu sens. „Pan Jezus pragnie nam zwrócić uwagę, że w tym płynącym czasie winniśmy się zmieniać w lepszych ludzi, by przygotować się i dojrzeć do wieczności, gdzie już nie będzie ani czasu ani przestrzeni” – podkreślał hierarcha.

Następnie przypominając najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła powszechnego, polskiego i lokalnego hierarcha wskazywał, że jest to dziękczynienie Wszechmogącemu Bogu, Panu doczesności i wieczności, za wszelkie dobro, jakie od Niego otrzymaliśmy. „Chcemy sobie to dobro uświadomić, byśmy lepiej wiedzieli, za co składamy dziękczynienie” – tłumaczył biskup świdnicki.

Podkreślał przy tym, aby w Ojczyźnie nie zabrakło modlitwy, która będzie pokornym wołaniem do Boga o oddalenie zakusów szatana.

„Doświadczamy dzisiaj namacalnie, jak bardzo szatan pragnie wprowadzić zamęt do naszych domów, miejsc pracy, Ojczyzny, za wydarzenia, które miały miejsce w mijającym 2016 roku: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży, Wielka Pokuta na Jasnej Górze oraz Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Prośmy Pana Boga by zapanowała zgoda i braterska miłość, gdyż przez modlitwę oddalimy od siebie i naszej Ojczyzny wszelkie zło pochodzące od szatana” – mówił ordynariusz świdnicki.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii celebrans poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem przebłagalnym za miniony rok.

