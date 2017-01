Biskup Ignacy Dec witał nowy rok na szczycie Wielkiej Sowy

xmd, Świdnica, 2017-01-02

Biskup świdnicki Ignacy Dec, a także licznie zebrani wierni z Dolnego Śląska witali nowy rok 2017 na szczycie Wielkiej Sowy (1015 m n.p.m). - Zgromadziliśmy się na jednym z najwyższych górskich szczytów diecezji świdnickiej, aby wyrażając Bogu wdzięczność za mijający 2016 rok - podkreślił duchowny.

W homilii bp Dec podsumował rok 2016, podkreślając że był to czas szczególny - Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

- Tak wiele ludzi skorzystało z dobrodziejstw tego Jubileuszu i odrodziło się duchowo. Wierni przystępowali do Sakramentu Pokuty, przechodzili przez Bramy Miłosierdzia we wskazanych świątyniach, pełnili uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała – podsumował duchowny, dodając, że był to niestety również rok prześladowania chrześcijan, głównie za sprawą islamskich terrorystów -Miały miejsce brutalne egzekucje i wyrachowane męczeństwa chrześcijan, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu północnej Afryki - powiedział biskup świdnicki podczas Mszy św. w kaplicy pw. Matki Bożej Słuchającej, na szczycie Wielkiej Sowy w noc sylwestrową.

W dalszej części homilii biskup świdnicki wskazał, że pod koniec tego roku pogłębiło się wyraźnie skłócenie naszych elit politycznych, że ogromnie obniżył się poziom społecznego dialogu.

- Niektóre wypowiedzi i hasła słyszane i widziane w Sejmie i na ulicach są żenujące, niegodne prawdziwych synów i córek naszej wspólnej matki Ojczyzny. Gdy nie skutkują słowa kierowane do ludzi, zachodzi potrzeba podjęcia większej modlitwy i pokuty – podkreślił bp Dec, dodając - Trzeba tu znowu przypomnieć słowa kard. Augusta Hlonda, że jeśli przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie ono przez Maryję. Zatem czujmy się bardziej zobligowani do uczestniczenia w Krucjacie Różańcowej o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu – zaapelował biskup.

Na zakończenie biskup świdnicki złożył wszystkim życzenia noworoczne, aby 2017 rok upływał w zdrowiu, pokoju i łaskawości Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

