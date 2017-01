Pierwszy tweet biskupa świdnickiego Ignacego Deca

xdm, Świdnica, 2017-01-11

Podczas spotkania noworocznego z dziennikarzami z Dolnego Śląska w gmachu seminarium duchownego w Świdnicy, 11 stycznia bp Ignacy Dec opublikował swój pierwszy wpis w serwisie społecznościowym Twitter.

„Dobra, prawdy i piękna nie można nigdzie kupić” - napisał ordynariusz świdnicki.

