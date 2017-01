Bp Dec do dziennikarzy: przemawiajcie językiem kultury, zachowując szacunek dla człowieka

xdm, Świdnica, 2017-01-11

Pracownik mediów powinien posługiwać się językiem kultury, zachowując szacunek dla każdego człowieka – mówił do dziennikarzy z terenu Dolnego Śląska biskup Ignacy Dec podczas spotkania noworocznego, które odbyło się 11 stycznia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Pracownicy środków społecznego przekazu uczestniczyli w nabożeństwie Słowa Bożego. Ksiądz biskup – nawiązując do odczytanego fragmentu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 2, 18) – wskazał, że każda osoba na wzór Syna Bożego doświadcza cierpienia, i niekiedy jest ono porozkładane na całe życie, lecz w znoszeniu tego cierpienia człowiek nie pozostaje sam. „Syn Boży stał się człowiekiem, jednym z nas, aby nam pomagać przeżywać to cierpienie fizyczne i duchowe. Pamiętajmy, zatem gdzie szukać pomocy i wsparcia w życiowych utrapieniach. Jezus Chrystus jest Tym, który nas umacnia i wspiera, byśmy byli głosicielami prawdy, dobra i sprawiedliwości” – podkreślał bp Dec.

W dalszej części homilii biskup świdnicki nawiązał do powołania dziennikarskiego, jako posługi w mediach, a tym samym do przekazywania rzetelnych, prawdziwych, niezafałszowanych informacji. „Pracownicy mediów to ludzie powołani do przekazu słowa, informacji o czymś, czy o kimś. Jako dziennikarze jesteście zobowiązani do zapoznania się z faktami, które powinniście uczciwie i obiektywnie promować, przekazywać, co się naprawdę wydarzyło. Nie może dziennikarz danych faktów i rzeczywistości zakłamywać. To jest karygodne” – podkreślał biskup świdnicki.

Hierarcha wskazywał również, że z faktami ustalonymi zasadnie nie można polemizować, ale każdej interpretacji można przeciwstawiać następną, często inną interpretację wedle wymogu poprawności politycznej. „Gdy są na stole pieniądze to prawda zwykle milczy. Jednakże w imię uczciwości, sprawiedliwości i miłości, nie wolno sprzedawać prawdy i dobra za pieniądze” – tłumaczył bp Dec.

Po nabożeństwie zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane przez alumnów II roku świdnickiego seminarium. Ważnym elementem spotkania były życzenia i dzielenie się opłatkiem.

W imieniu obecnych przedstawicieli świata mediów życzenia bp. Ignacemu Decowi złożyła Krystyna Smerd, dziennikarz świdnickiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. „Życzymy wytrwałości i odwagi w umacnianiu nas w wierze oraz przybliżaniu nam prawd wiary i Bożego słowa, które jednoczy, a nie dzieli” – mówiła w imieniu zgromadzonych dziennikarka Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W corocznym spotkaniu opłatkowym wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich mediów działających na terenie diecezji oraz Dolnego Śląska. Do świdnickiego seminarium przybyło blisko trzydziestu pracowników środków społecznego przekazu. Obecne było kierownictwo TVP Wrocław, Radia Wrocław, Telewizji Echo24 oraz Telewizji Trwam, i tych, którzy współpracują z diecezją, a także przedstawiciele lokalnych stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, portali internetowych, prasy.

Spotkania biskupa świdnickiego Ignacego Deca z dziennikarzami odbywają się cyklicznie. Organizuje je rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane dzięki pomocy i zaangażowaniu przełożonych oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

