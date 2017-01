Świdnica: album o katedrze świdnickiej - perle Dolnego Śląska

xdm, Świdnica, 2017-01-20

„Katedra Świdnicka Perła Dolnego Śląska” – taki tytuł nosi publikacja autorstwa Barbary Skoczylas-Stadnik, historyka sztuki, opatrzona fotografiami Franciszka Grzywacza z legnickiego wydawnictwa „Edytor”. Album ukazuje najcenniejsze zabytki katedry świdnickiej powstałe w ciągu kilkuset lat.

Prezentacja albumu odbyła się 20 stycznia w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej z udziałem biskupa świdnickiego Ignacego Deca. Publikację dziennikarzom i uczestnikom spotkania przybliżyła Barbara Skoczylas-Stadnik, autorka publikacji.

Album we wstępie opatrzony jest krótką historią miasta Świdnicy, które już w XIV wieku było drugim, co do wielkości i zamożności miastem Śląska. Świadczą o tym imponujące renesansowe i barokowe kamienice miasta.

Natomiast druga część publikacji ukazuje historię i architekturę świątyni oraz najcenniejsze zabytki katedry, której budowę rozpoczął w 1330 roku książę Bolko II. Kościół pw. św. Stanisława bpa i m. i św. Wacława m., jest jednym z największych kościołów Śląska, z najwyższą wieżą na Dolnym Śląsku.

W drugiej części albumu znajdziemy m.in. opis i fotografie zewnętrznej strony budowli z portalami i licznymi figurami świętych. Prezentację wnętrza świątyni z jej wyjątkowym pentaptykiem, czyli ołtarzem szafowym, w skład którego wchodzą podstawa i cztery skrzydła boczne z 1492 roku, oryginalnym ołtarzem głównym wspartym na siedmiu kolumnach, licznymi ołtarzami, kaplicami, i wielkimi obrazami w nawie głównej przedstawiającymi sceny z żywotów świętych, a także bardzo cenny gotycki wizerunek Matki Bożej Świdnickiej w barokowej ramie, i licznymi zabytkami, którymi szczyci się świdnicka katedra.

Publikacja prezentuje liczne argentaria kościelne, czyli cenne zabytki wyrobów złotnictwa artystycznego, a wśród nich monstrancję pochodzącą z 1662 roku.

W dalszej części albumu czytelnik znajdzie opis krypty z XIV wieku ze sklepieniem palmowym, wspartym na centralnym filarze.

Ostatnia część zawiera prezentację Kolegium jezuitów z 1664, w którym obecnie mieści się siedziba Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Prezentowana publikacja, której inicjatorem jest biskup świdnicki Ignacy Dec, przy zaangażowaniu księdza prałata Piotra Śliwki, proboszcza katedry, powstała także dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Świdnicy.

Barbara Skoczylas-Stadnik jest historykiem sztuki, dyrektorem Muzeum Kupiectwa, autorką wielu publikacji o tematyce historycznej. Franciszek Grzywacz, fotograf, jest szefem legnickiego wydawnictwa „Edytor”.

