Nowa Ruda: bp Ignacy Dec chodził po kolędzie

xdm, Nowa Ruda, 2017-01-25

Biskup świdnicki Ignacy Dec we wtorek, 24 stycznia odwiedził z wizytą duszpasterską kilka rodzin w parafii św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu. Przy okazji kolędy hierarcha błogosławił mieszkania i modlił się o pomyślność ich mieszkańców w nowym roku.

Bp Dec odwiedził dziesięć rodzin. - Poprzez tę symboliczną posługę dałem znać naszym duszpasterzom, że jestem razem z nimi, wspieram ich modlitwą przy wysiłku fizycznym, jakim jest kolęda – powiedział hierarcha.

Na pomysł zaproszenia biskupa do udziału w wizycie duszpasterskiej wpadł ks. Jerzy Czernal, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu. Sam biskup bardzo ceni sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z wiernymi w domach. - Wspólna modlitwa oraz rozmowa na temat życia wiary i problemów codzienności, to bardzo cenne doświadczenie nie tylko dla mnie – zauważył biskup.

Biskup zwrócił uwagę na brak dzieci oraz młodych małżeństw, które przebywają poza granicami Polski. - Budujące jest natomiast przywiązanie wiernych do Kościoła oraz nieustanna troska o kościół jak i wspólnotę parafialną – zaznaczył.

Parafia św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu liczy ponad 9 tyś. mieszkańców. Większość to ludność napływowa, która przybyła na te tereny po II wojnie światowej z południowych rejonów Polski. Dużą grupę stanowią emeryci i renciści oraz bezrobotni. Po zamknięciu kopalni w 2000 roku znaczna część mieszkańców, szczególnie ludzi młodych wyjechała w poszukiwaniu pracy.

