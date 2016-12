Bp Jeż: niech każdy odnajdzie swoje Betlejem

eb, Tarnów, 2016-12-25

„Nasza cywilizacja nie przetrwa jeśli odrzuci Jezusa i Jego naukę. Bez Niego świat będzie pogrążał się w coraz większym chaosie” - powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż. W Boże Narodzenie ordynariusz diecezji przewodniczył Mszy św. w katedrze. Biskup życzył diecezjom, by każdy odnalazł swoje Betlejem.

W homilii wskazywał też, że jeśli w życiu osobistym, społecznym, politycznym i gospodarczym dostrzegamy chaos, to staje się jasne, że w tych obszarach brakuje Jezusa, który jest Sensem i nadaje sens wszystkiemu. „Jeśli w życiu małżeńskim, rodzinnym zaczyna się chaos, to trzeba pytać o miejsce Jezusa w tej konkretnej rodzinie” - mówił.

Zdaniem biskupa, wiele problemów nie ma rozwiązań prawnych czy technicznych, lecz wymagają one głębokiej przemiany duchowej, osobistego przyjęcia do swego życia Jezusa Chrystusa. Bp Jeż podkreślił, że narodzony Zbawiciel przynosi człowiekowi moc wyzwolenia z chaosu i więzów grzechu. Wskazywał, że dzisiaj trzeba szczególnie prosić o dar pokoju dla świata i dla naszej Ojczyzny, a także o pojednanie i zgodę.

„Bezbronność Bożego Dziecięcia onieśmiela nas i zawstydza. W Jego obecności, podobnie jak w obecności każdego dziecka, powinny zamilknąć kłótnie i ucichnąć spory, zaś uwaga wszystkich winna skoncentrować się na Dziecięciu, które uczy pokory, uczy chronić dobro, które potrafi być tak bardzo kruche; swoim gestem wyciągniętych rączek Boże Dziecię uczy nas także podawania sobie nawzajem dłoni i szczerego uścisku – znaku ludzkiej życzliwości” - dodał.

Biskup tarnowski życzył diecezjanom, aby każdy odnalazł swoje Betlejem - miejsce, w którym spotka się z Bogiem, odnajdzie Boga w człowieku. „Jeśli każdy odnajdzie swoje Betlejem, wtedy w naszej Ojczyźnie stanie się jaśniej i będzie panował pokój. Tego wszystkim z całego serca życzę” - powiedział bp Jeż.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/