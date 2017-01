Jesteś tu: Strona główna › Moja diecezja › Tarnowska › Bp Jeż: Co zrobić, by ratować świat przez złem?

Bp Jeż: Co zrobić, by ratować świat przez złem?

eb, Tarnów, 2017-01-01

- W świecie, w którym obecny jest ogrom ludzkiego cierpienia spowodowanego wojnami, terroryzmem, krzywdą i nienawiścią, światło orędzia fatimskiego jawi się jako aktualne wskazanie, co należy czynić, by świat ratować przed złem - podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jeż w liście pasterskim. Jest on poświęcony setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i czytany w kościołach diecezji tarnowskiej, 1 stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Bp Jeż podkreśla, że chociaż objawienia Matki Bożej w Fatimie należą do najbardziej znanych na świecie, to jednak samo orędzie Maryi pozostaje w dużym stopniu nadal nieusłyszane, gdyż nie znalazło jeszcze realnego przełożenia na sposób życia i postępowania tak wielu ludzi.

Biskup diecezjalny przypomina, że orędzia kierowane przez Maryję w czasie objawień przypominają o znaczeniu i potrzebie modlitwy, konieczności ustawicznego nawrócenia i powrotu do Boga. „W objawieniach maryjnych dostrzegamy postawę zatroskanej Matki, która przychodzi z pomocą swoim dzieciom, chce je napomnieć, udzielić dobrej rady i ustrzec przed grożącymi niebezpieczeństwami. Przez swoje objawienia Maryja zawsze ukierunkowuje ludzi na Boga, który jako jedyny może ostatecznie zaspokoić wszelkie ludzkie braki i potrzeby” - dodaje.

Bp Jeż przypomina, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jest wyjątkowym darem objawień fatimskich. „W obecnych czasach, gdy tak wiele ludzkich serc jest mocno poranionych i uwikłanych w grzechy, potrzebujemy zwrócenia się ku Sercu Niepokalanej Matki Chrystusa i Matki Kościoła, Serca wolnego od grzechu, zawsze wiernego i czystego” - podkreśla.

Biskup zachęca także do udziału w nabożeństwach fatimskich oraz do modlitwy różańcowej. „Modlitwa różańcowa jest potężnym narzędziem w rękach wierzących, którym mogą wpływać na kształt rzeczywistości i nadawać jej bardziej ewangeliczne oblicze” - napisał bp Jeż.

Pasterz Kościoła tarnowskiego zachęca do tworzenia w parafiach nowych Róż Różańcowych, także dla dzieci, młodzieży i młodych małżeństw.

Biskup zapowiada także ważne wydarzenie, jakim będzie koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej z sanktuarium w Tarnowie. Uroczystość koronacji odbędzie się w niedzielę 4 czerwca tego roku.

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w małej portugalskiej wiosce - Fatimie. Maryja ukazała się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.

Objawienia Maryi rozpoczęły się 13 maja 1917 i trwały przez sześć miesięcy – do 13 października. Rok wcześniej poprzedziło je trzykrotne ukazanie się Anioła, który zapowiedział trójce małych pastuszków przyszłe objawienia.

Matka Boża zwracała dzieciom w Fatimie uwagę, iż w modlitwie, zwłaszcza modlitwie różańcowej, a także pokucie i systematycznym udziale w życiu sakramentalnym poprzez spowiedź i Eucharystię, zawiera się siła do zwyciężania zła, dobrem.

