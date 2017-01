Bp Nitkiewicz: aby każdy mógł spojrzeć na przyjście Chrystusa z osobistej perspektywy

apis, Tarnobrzeg, 2017-01-05

Aby w tym świątecznym, podniosłym czasie każdy mógł spojrzeć na przyjście Chrystusa z osobistej perspektywy – życzył bp Krzysztof Nitkiewicz 4 stycznia podczas noworocznego spotkania w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.

Na spotkanie noworoczno-opłatkowe przybyli czynni i emerytowani sędziowie wraz z pracownikami miejscowego sądu, a także przedstawiciele sądów rejonowych, prokuratury, policji i samorządowcy z Tarnobrzega.

Biskup sandomierski życzył, aby w tym świątecznym, podniosłym czasie każdy mógł spojrzeć na przyjście Chrystusa z osobistej perspektywy, dostrzegając w tym szansę dla samego siebie i dla społeczności, w której żyje.

Ordynariusz w swym wystąpieniu mówił o okresie świątecznym w Kościele katolickim oraz o zbliżających się obchodach Bożego Narodzenia w tradycji ormiańskiej i bizantyjskiej.

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Szymon Rożek wyraził radość ze wspólnego świętowania. Podziękował pracownikom wymiaru sprawiedliwości za zaangażowanie w codzienną pracę i dobre funkcjonowanie instytucji sądowniczych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania przełamali się ze sobą świątecznym opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/