Tarnów: VI Forum Formacyjne: „Moc uzdrowienia” (zapowiedź)

eb, Tarnów, 2017-01-17

„Moc uzdrowienia” to hasło VI Forum Formacyjnego w Tarnowie. Odbędzie się ono od 11-12 lutego. Zapisy trwają do końca stycznia, a organizatorzy zapraszają chętnych z całej Polski.

Ks. Artur Ważny, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podkreśla, że zatracamy cenne dziedzictwo modlitwy o uzdrowienie. Jak dodaje, Bóg chce, aby zwyczajni ludzie – my wszyscy – błogosławili i modlili się o uzdrowienie za siebie nawzajem w swoich rodzinach, wspólnotach i w całym Kościele.

„Kiedy czyta się statystyki, to okazuje się, że 97% wierzących i praktykujących ojców nigdy nawet nie pomyślało, że można się pomodlić o zdrowie swego dziecka, kiedy ono było chore. W przypadku matek jest trochę lepiej, ale i tutaj 80 % kobiet nie wie nawet, że taka praktyka powinna być czymś naturalnym w życiu każdego chrześcijanina, tak jak chodzenie do lekarza w przypadku choroby” - dodaje.

Zdaniem organizatorów Forum, potrzebujemy odnaleźć tę zapomnianą modlitwę. „Kiedy zaczniemy się modlić wspólnie z bliskimi i za siebie nawzajem o zdrowie w konkretnych sytuacjach, wtedy Bóg zacznie działać. On potrzebuje tylko naszej wiary i wytrwałości” - podkreśla.

Jednym ze współczesnych świadków wiary w moc modlitwy uzdrowienia jest gość tegorocznego VI Forum Formacyjnego, Marcin Zieliński – lider katolickiej wspólnoty uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic. Doświadczył szczególnej relacji z Jezusem w 2007 roku. Od tego czasu usilnie podąża Jego drogami. Jest zapraszany jako mówca na konferencje, rekolekcje, fora charyzmatyczne i modlitwy o uzdrowienie nie tylko w Polsce, ale również do innych krajów jak Litwa, Szkocja, Włochy czy USA.

Podobne doświadczenia spotykają kolejni goście Forum – Wspólnota „Mocni w Duchu” z Łodzi wraz z o. Remigiuszem Recławem SJ, która już od pięciu lat corocznie gości w Tarnowie na tym wydarzeniu.

Podczas Forum, oprócz doświadczenia mocy modlitwy uzdrowienia, uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób można posługiwać skutecznie i owocnie taką modlitwą w codzienności.

VI Forum Formacyjne „Moc uzdrowienia” odbędzie się w Tarnowie - Mościcach w hali „Jaskółka”, ul. Traugutta 5a. Zapisy poprzez stronę internetową www.forum.moscice.pl

Organizatorami wydarzenia są: Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie, Wspólnota Domowego Kościoła Parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach, Mężczyźni św. Józefa w Tarnowie.

