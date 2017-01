Tarnów: Mały bucik – nie tylko dla czarnego brata

eb, Tarnów, 2017-01-20

Około 20 tys. par butów trafi na Ukrainę. Dary zebrane w diecezji tarnowskiej w ramach akcji „Mały bucik dla czarnego brata” zostaną przekazane nie tylko mieszkańcom Afryki, ale także osobom potrzebującym ze Wschodu.

Pierwszą partię butów dla dzieci i dorosłych osobiście odebrał ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej. – Te buty będziemy dawać dla przesiedleńców, poszkodowanych wskutek wojny. To jest kilka milionów ludzi. Uciekli przed wojną, gdzie mogli, tam mieszkają i my im pomagamy. Te buty trafią także do naszych parafian, rodzin wielodzietnych i biednych. Sytuacja ekonomiczna na Ukrainie jest bardzo ciężka. To jest dla nas ogromna pomoc, za co serdeczne Bóg zapłać – dodaje.

Ks. Piotr Boraca z wydziału misyjnego kurii diecezjalnej w Tarnowie mówi, że butów zebrano tak dużo, że można pomóc także mieszkańcom Ukrainy. – Uczestnicy akcji "Mały bucik dla czarnego brata” pomyśleli nie tylko o czarnym bracie, ale także o białym. Obok butów do Afryki przeznaczonych na porę letnią, zebraliśmy także buty zimowe. Postanowiliśmy podzielić się tymi butami z potrzebującymi. Na Ukrainę trafią także buty letnie, ponieważ nie wszystkie zmieściły się w kontenerach wysłanych do Afryki – podkreśla.

W ubiegłym roku tysiące butów przesyłano w paczkach do kurii z terenu diecezji tarnowskiej, całej Polski, a nawet ze świata na apel Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Młodzi Misjom.

