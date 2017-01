Tarnów: pierwsza konsekracja dziewic i błogosławieństwo wdów i wdowca

eb, Tarnów, 2017-01-22

To najpiękniejszy dzień w moim życiu - powiedziała pani Krystyna, wdowa z Dąbrowy Tarnowskiej. Do konsekracji razem z innymi osobami przygotowywała się przez trzy lata formacji. Pierwszy raz w diecezji tarnowskiej odbyła się dziś konsekracja dziewic, wdów i wdowca. To indywidualne formy życia konsekrowanego.

Dziewięć osób wyraziło zamiar życia w czystości do końca życia. Będą się dużo modlić, m.in. odmawiając brewiarz, a także realizować dzieła miłosierdzia.

Starszy wdowiec zamierza większość dnia poświęcić na modlitwę, zwłaszcza w jednej intencji.

„Ja już mam 85 lat. Będę się modlił i ofiarowywał cały dzień, zwłaszcza za misje. Moim pragnieniem było pojechać nawet na Madagaskar, ale się inaczej złożyło. Trzeba było z tego zrezygnować, to przynajmniej teraz będzie można w jakiś sposób pomóc” - mówi pan Józef.

Podczas uroczystości odbyła się także konsekracja dwóch dziewic i sześciu wdów.

„Nasze powołanie to czystość, pokuta, umartwienie i modlitwa. Codziennie będziemy uczestniczyć w Eucharystii. Dawniej chciałam być zakonnicą, ale wyszło inaczej. Dziś jestem sama i mogę realizować to moje powołanie” - powiedziała pani Emilia.

Mąż pani Zofii zginął 35 lat temu. Od tego czasu myślała, że odda swoje życie Chrystusowi. „Na modlitwę codziennie poświęcam około pięciu godzin. Moje modlitwy postanowiłam ofiarować za ludzi biednych. Chciałabym pomagać im w różnych kłopotach, zmartwieniach - pocieszać ich” - dodaje.

Mszy św. w katedrze przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

„Bóg, do którego należymy i w życiu, i w śmierci, wybiera kogo chce i kiedy chce. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Stąd też również wdowieństwo jest powołaniem i misją” - powiedział w homilii. Dodał, że w życiu konsekrowanej dziewicy, wdowy czy wdowca na pierwszym miejscu ma się rozwijać pragnienie Boga.

„Nie ma tu posłania do świata. Jest się po prostu w świecie. Nie ma murów klasztornych, które oddzielałyby od reszty świata. Bóg wybiera sobie ludzi na wyłączną własność nie tylko w życiu zakonnym, ale i w samym sercu świata” - dodał.

Bp Jeż życzył dziewicom, wdowom i wdowcowi, aby krocząc tą obraną przez siebie drogą przeżywali autentyczną radość „życia z pasją dla Chrystusa i Jego Ewangelii” – jak tego domaga się od osób konsekrowanych papież Franciszek. „Proszę was także, abyście ogrzewali światłem swojej wiary, nadziei i miłości całą naszą diecezję, a także modlili się we wszystkich intencjach tarnowskiego Kościoła” - powiedział.

Kolejne osoby z diecezji tarnowskiej przygotowują się do konsekracji, zgłaszają się także nowi kandydaci.

Tradycja podejmowania – za aprobatą Kościoła – życia w dozgonnej czystości przez dziewice i wdowy sięga początków Kościoła. Po Soborze Watykańskim II odrodziła się praktyka konsekracji wdów i wdowców, którzy składając według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego wieczysty ślub czystości i pozostając nadal w świecie, konsekrują swój stan życia, aby pełniej poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi.

