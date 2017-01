Tarnów: chora Maja twarzą kampanii 1 proc. dla Caritas Diecezji Tarnowskiej

eb, Tarnów, 2017-01-24

Czteroletnia Maja i tysiące innych chorych czekają na pomoc Caritas Diecezji Tarnowskiej. Będzie ona możliwa dzięki funduszom przekazanym przez ofiarodawców w ramach 1% podatku.

Maja z Żabna, której zdjęcie znalazło się na plakatach, ulotkach i banerach jest przedstawicielką podopiecznych Caritas.

- Maja ma rzadką chorobę, do tej pory nie mówi, wymaga codziennej rehabilitacji i stałych leków. Zapewne wielkim marzeniem dziewczynki, a także jej rodziców jest usłyszeć „Mamo, tato kocham Was” - mówi ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Pieniądze zebrane w ramach 1% podatku, kościelna organizacja chce przeznaczyć także na pomoc chorym, którzy są podopiecznymi specjalistycznych placówek Caritas, a także na dożywianie dzieci i pomoc rodzinom w trudnej sytuacji.

Od kilku lat istnieje także możliwość zbierania funduszy razem z Caritas dla konkretnych chorych. „Mając chore, niepełnosprawne, dziecko, rodzica czy ucznia w szkole można z nami zbierać fundusze na opiekę i leczenie” - dodaje ks. Podstołowicz. W 2012 roku z takiej formy skorzystało kilkanaście osób, w 2015 r. już 75, które razem zebrały prawie pół miliona zł. W rozliczeniu za 2016 r. trwa jeszcze przekazywanie zgromadzonych funduszy.

Na stronie Caritas Diecezji Tarnowskiej www.tarnow.caritas.pl jest specjalny bezpłatny program komputerowy, który pomaga w rozliczeniu się z fiskusem. „Sto procent zebranych pieniędzy z jednego procenta trafia do potrzebujących. Fundusze na obsługę pozyskujemy z innych źródeł” - zapewnia dyrektor Caritas.

W ramach kampanii promocyjnej do parafii trafiło 150 tys. ulotek. Opisano w nich m.in rolę Parafialnych Oddziałów Caritas, które istnieją w 90 procentach wspólnot. Przy kościołach i w innych miejscach pojawiły się także banery i plakaty.

Sam sposób przekazania jednego procenta jest bardzo prosty. W zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" należy wpisać nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).

W ubiegłym roku Caritas Diecezji Tarnowskiej dostała prawie 1 milion 250 tysięcy zł w ramach akcji przekazywania 1% podatku.

