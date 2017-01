Tarnów: najnowsze wskaźniki praktyk religijnych w diecezji

2017-01-25

W diecezji tarnowskiej 66,9 proc. wiernych uczęszcza na niedzielną Mszę św., zaś 25,3 proc. przyjmuje Komunię św. - takie są najnowsze wskaźniki praktyk religijnych opracowane przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Statystyki opracowano na podstawie corocznego liczenia wiernych w kościołach, które odbyło się w niedzielę, 16 października ubiegłego roku.

W przypadku frekwencji nastąpił spadek liczby wiernych o 3,4 proc., natomiast wskaźnik przyjmowania Komunii św. jest wyższy o 0,6 procenta. Nadal najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św. w dekanacie Ujanowice - 87,7 proc. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik w diecezji tarnowskiej. Wysokie wskaźniki są także w dekanacie Ropa - 84, 3 proc. i dekanacie Limanowa - 80,8 proc.

- Różne mogą być przyczyny spadku ilości wiernych w kościołach, ale nie ma osłabienia religijności - ocenia ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej.

Patrząc na dane z minionych lat również odnotowywano wzrosty i spadki frekwencji. Tak było w latach 1995 - 1999. Wówczas wskaźniki były na poziomie ok. 67 - 68 procent, po czym w kolejnych latach nastąpił wzrost. -Ostatni spadek frekwencji na Mszach św. o ok. 3 proc. nie jest czymś bardzo niepokojącym, ale dla nas duszpasterzy zawsze stanowi to pewien sygnał i przyczynek do głębszej refleksji nad podejmowanymi w konkretnej parafii formami duszpasterstwa, by stale pobudzać religijność i zachęcać ich do angażowania się w życie Kościoła. Ta refleksja na pewno będzie towarzyszyć nam podczas rozpoczynającego się V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Wpływ na ostatnie liczenie wiernych mogły mieć także m.in. warunki pogodowe, które były wtedy niekorzystne. Nie jest to oczywiście usprawiedliwienie, lecz jeden z zewnętrznych elementów, które także wpływają na ostateczny wynik badań - dodaje ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej.

Najwięcej wiernych przyjmuje Komunię św. w dekanacie Ujanowice - 41,7 proc., a także w dekanacie Stary Sącz - 32, 6 proc. i dekanacie Krynica - 32,5 proc. W tarnowskich parafiach frekwencja na Mszach św. wynosi ok. 55 do 60 proc., a w sądeckich od 60 do 70 proc. Najniższe wskaźniki są w dekanatach mieleckich i wynoszą od 52 do 58 proc.

