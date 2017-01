Diecezja toruńska: Orszaki Trzech Króli zgromadziły tysiące wiernych

xpb, Toruń, 2017-01-06

Tysiące wiernych wyszło na ulice miast diecezji toruńskiej, by świętować uroczystość Objawienia Pańskiego. W samym Toruniu w orszaku uczestniczyło kilka tysięcy osób. Orszaki odbyły się także w Brodnicy, Chełmnie, Chełmży, Działdowie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Hartowcu, Jabłonowie Pomorskim, Lubawie, Łubiance i Nowym Mieście Lubawskim.

Główny Orszak odbył się w Toruniu. Aby pokłonić się nowo narodzonemu Jezusowi razem w wiernymi w orszaku wyruszyli biskup toruński Andrzej Suski i prezydent Torunia Michał Zaleski. Mimo kilkunastostopniowego mrozu w Orszaku wzięły udział tłumy mieszkańców Torunia, którzy przybyli z koronami na głowach, przebrani za aniołów i pasterzy oraz króli.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.30 formowaniem orszaków poszczególnych króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara w trzech miejscach. Orszaki królewskie wyruszyły z Bulwaru Filadelfijskiego, Placu Rapackiego i Placu Teatralnego.

O godz. 15 pod pomnikiem Kopernika Trzech Mędrców oraz wszystkich zgromadzonych powitali bp Andrzej Suski i prezydent Torunia Michał Zaleski w towarzystwie Archanioła Gabriela. - To wielki dzień dla każdego z nas. Przychodzimy, by oddać pokłon Panu, który jest źródłem pokoju i naszej radości – mówił bp Suski.

Następnie barwny orszak, przy akompaniamencie orkiestr dętych oraz wśród rozśpiewanych chórów anielskich, przemaszerował od Starego Rynku na Rynek Nowomiejski, gdzie Królowie złożyli dary Dziecięciu, a dzieci przedstawiły jasełka.

Na zakończenie odbył się koncert Kamila Bednarka.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/