Kard. Nycz: nawet w wigilijny wieczór nie da się wziąć w nawias spraw wokół nas

archwwa, Warszawa, 2016-12-22

Nawet w wigilijny wieczór „nie da się wziąć w nawias spraw wokół nas - powiedział podczas opłatka w Senacie RP kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski życzył senatorom, aby "zdobyli się na ciszę, która pozwoli usłyszeć głos Boga". W trakcie spotkania harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali marszałkowi Senatu Betlejemskie Światło Pokoju.

Podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego 21 grudnia w Senacie RP modlitwę w intencji senatorów i pracowników Kancelarii Senatu odmówił kard. Kazimierz Nycz. Podkreślił, że przybył z dwóch powodów. Po pierwsze, aby pobłogosławić opłatek i podtrzymać polski zwyczaj dzielenia się nim. Po drugie, będąc pięć dni temu Sejmie, a teraz w Senacie, jest w miejscach najważniejszych dla Polski.

„Tutaj stanowi się prawo, stanowi się o teraźniejszości i przyszłości, która wynika z Waszej pracy” – powiedział kard. Nycz. Jego zdaniem, nawet w wigilijny wieczór „nie da się wziąć w nawias spraw wokół nas”. Oprócz błogosławieństwa kardynał życzył zgromadzonym politykom, aby "zdobyli się na ciszę, która pozwoli usłyszeć głos Boga”.

Ks. Piotr Burgoński, duszpasterz parlamentarzystów, odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Tradycyjnie senackie spotkanie opłatkowe uświetnił akompaniament kolęd w wykonaniu zespołów polonijnych. W tym roku do Senatu przybył z Kiszyniowa polonijny zespół „Jaskółki” pod batutą dyrektor Domu Polonii Wiktorii Koczurowskiej.

Wcześniej harcerze z 49. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Delta Diraca” przekazali Betlejemskie Światło Pokoju”.

