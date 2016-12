Warszawscy biskupi na Pasterkach (zapowiedź)

lk, Warszawa, 2016-12-22

Kard. Kazimierz Nycz oraz biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej będą tradycyjnie przewodniczyć Pasterkom, czyli Mszom św. sprawowanym o północy z 24 na 25 grudnia, w noc Bożego Narodzenia. Transmisję z Pasterki z udziałem metropolity warszawskiego przeprowadzi Radio Plus.

Pasterka, czyli odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia Msza św., zajmuje w świętowaniu Bożego Narodzenia istotne miejsce. Uczestnicząc w niej, wierni - podobnie jak opisani przez Ewangelie pasterze - oddają cześć narodzonemu Zbawicielowi, chwalą Boga na wysokościach i radują się z otrzymanej łaski. Do koniecznych elementów Pasterki należy śpiewanie kolęd oraz odwiedzenie ustawianej w każdym kościele szopki.

Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Pasterce w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Transmisję z Pasterki przeprowadzi Radio Plus.

Bp Michał Janocha odprawi Pasterkę w kościele Trójcy Świętej w Błoniu, bp Piotr Jarecki - w kościele św. Józefa Oblubieńca na stołecznym Kole, a bp Rafał Markowski - w kościele bł. Władysława z Gielniowa na warszawskim Natolinie.

W ostatnich dniach adwentu w stołecznych kościołach można jeszcze przystąpić do sakramentu spowiedzi. Na Noc Konfesjonałów zapraszają m.in. jezuici z sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie. Rozpocznie się ona w czwartek nabożeństwem pokutnym o godz. 19.45, a od godz. 20 do 24 będzie okazja do spowiedzi.

