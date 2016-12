Rodzinne zwiedzanie Bożonarodzeniowych szopek

Fot. historiawkosciolach.pl

„Pójdźmy wszyscy do… stajenek warszawskich pełnych historii” - to hasło patronuje organizowanemu już po raz trzeci świątecznemu spacerowi szlakiem Bożonarodzeniowych szopek w staromiejskich kościołach Warszawy.

Zwiedzanie połączone jest ze świątecznym konkursem dla rodzin. Założeniem konkursu jest międzypokoleniowa integracja rodziny oraz popularyzowanie wiedzy o wielkich Polakach, których ślady znajdują się w świątyniach.

Pomysłem na wspólne, atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu w okresie Bożego Narodzenia, jest rodzinny spacer szlakiem Bożonarodzeniowych szopek w kościołach Starego i Nowego Miasta. Przy okazji podziwiania różnorodności tradycyjnych stajenek, będzie można wytropić wraz z przewodnikiem tajemnice ukryte w warszawskich świątyniach. Dokonane odkrycia będzie można wykorzystać w konkursie, do którego zaproszone są wszystkie pokolenia: dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni, opiekunowie – jednym słowem całe rodziny.

Spacery prowadzić będą dyplomowani przewodnicy warszawscy. Trasa wyprawy zaczyna się zawsze w punkcie informacyjnym „Księgarni na Miodowej” i będzie wiodła przez siedem lub osiem kościołów Starego i Nowego Miasta, których kolejność zwiedzania wytyczy pilot grupy.

Konkurs jest podsumowaniem spaceru szlakiem szopek w kościołach. Należy zatem uważnie słuchać przewodnika i zwracać uwagę na odwiedzane miejsca. Zadania będą wykonywane w formie pisemnej, każde z nich ma odrębną punktację nie tylko za poprawną odpowiedź, ale i spostrzegawczość i pomysłowość wykonania zadania.

Liczba osób, która może wziąć udział w spacerze-konkursie jest ograniczona ze względu na komfort zwiedzania. Co roku dni i godziny spacerów można wybrać, ale rejestracja grup została już zakończona.

27 grudnia wyruszą trzy spacery: pierwszy o 13.00 (zbiórka o godz. 12.45), drugi o 14.00 (zbiórka o godz. 13.45), trzeci o 15.00 (zbiórka o godz. 14.45). Podobne godziny zbiórek i wymarszów zaplanowano w kolejnych dwóch dniach.

Więcej szczegółów na temat zwiedzania szopek na stronie historiawkosciolach.pl.

Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki z siedzibą w Warszawie.

