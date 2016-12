Zmarł ks. prałat Jan Zygmunt Szymborski - egzorcysta Archidiecezji Warszawskiej

archwwa, Warszawa, 2016-12-29

W środę 28 grudnia zmarł ks. prałat Jan Zygmunt Szymborski, wieloletni proboszcz parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu, egzorcysta Archidiecezji Warszawskiej. Miał 94 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 stycznia.

Ks. prałat Jan Zygmunt Szymborski był wieloletnim proboszczem, a ostatnio rezydentem parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, egzorcystą Archidiecezji Warszawskiej. Został kapłanem mając 28 lat. Święcenia przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Proboszczem parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie był od 1971 roku, a niedawno został jej rezydentem. W przeszłości pracował jako notariusz Wydziału Duszpasterstwa Kurii, także jako wicedziekan dekanatu staromiejskiego i bielańskiego. Pełnił również funkcję kapelana sióstr niepokalanek. Od 1999 r. oficjalnie był egzorcystą archidiecezji warszawskiej. Był autorem wielu książek i publikacji.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 3 stycznia 2017 roku Mszą świętą o godz. 12.00 w kościele parafialnym Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. O godz. 14.00 nastąpi złożenie ciała do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązkowskim (wejście przy bramie 4).

