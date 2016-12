Warszawa: rusza "PoKolędzie", czyli kolędowanie z potrzebującymi

mip (KAI/CMJPII), Warszawa, 2016-12-29

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II wyrusza z kolędą do potrzebujących. Wraz z innymi chórami, scholami i zespołami muzycznymi odwiedzi chorych i samotnych w hospicjach, więzieniach, szpitalach, domach dziecka i domach opieki społecznej. To czwarta edycja bożonarodzeniowej akcji.

Kolędnicy spotkają się z mieszkańcami i podopiecznymi ośrodków zarówno w Warszawie, jak i w okolicach. Będą wspólnie śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i przywołają świąteczne poczucie wspólnoty. Młodzi ludzie podzielą się swoją pasją śpiewania i przypomną, jak piękne może być wspólne kolędowanie.



„PoKolędzie jest projektem niezwykłym” – mówi Jan Krutul, kierownik i dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. – „To nie tylko szereg koncertów kolędowych, ale przede wszystkim wyjście do drugiego człowieka, przestrzeń niezwykłych spotkań. Nic tak nie jednoczy jak wspólne śpiewanie, a zwłaszcza śpiewanie kolęd, które każdy z nas zna, nosi w sercu i rokrocznie na nie czeka”.



Ten niezwykły sposób przełamywania barier i zwrócenia uwagi na ludzi na co dzień zapomnianych, spotyka się z bardzo życzliwym przyjęciem. Co rok rośnie liczba uczestniczących w projekcie zespołów oraz ośrodków, do których docierają chórzyści.

Koncerty odbywać się będą przez cały styczeń 2017 roku. Chęć udziału w projekcie zgłosiło jak dotąd 16 zespołów. Odwiedzą m.in. areszty śledcze, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy seniora i szpitale.

"Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa i razem dzielimy się tym, co dzięki Bożemu Narodzeniu w nas najlepsze: serdecznością, uśmiechem, rozmową, uściskiem dłoni i wzruszeniem nad małym Jezusem" - mówią organizatorzy.

Wszystkie chętne grupy i zespoły mogą zgłaszać chęć udziału w akcji do Centrum Myśli Jana Pawła II. Szczegółowe informacje na stronie http://centrumjp2.pl/chor/pokoledzie-jp2/.

