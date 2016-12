Kard. Nycz apeluje do rodzin o zawierzenie Bożej Opatrzności

tk, Warszawa, 2016-12-30

Do zawierzenia swego życia Bożej Opatrzności zachęcił w piątek 30.12 polskie rodziny kard. Kazimierz Nycz. Dodał, że w czasach, gdy tak wiele małżeństw się rozpada, rodzina potrzebuje szczególnego wzmocnienia duchowego. W święto Świętej Rodziny metropolita warszawski przewodniczył dziękczynnej Mszy św. za rodziny w świątyni Opatrzności Bożej.

Kard. Nycz wskazywał, że bez wiary w to, że Pan Bóg nas prowadzi, łatwo ulec myśleniu fatalistycznemu. Dodał, że zapewne każdy mógłby ze swojego życia przywołać jakąś trudną sprawę czy wydarzenie, z którego udało się wyjść obronna ręką. Mogła to być na przykład groźba rozbicia małżeństwa, czemu ostatecznie udało się zapobiec. "Bóg poprowadził to po swojemu, bo nas kocha" - podkreślił metropolita warszawski.

Zwrócił też uwagę, że droga wiary, to także droga krzyża, zgodnie ze słowami Chrystusa: "Kto chce iść za mną... niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje". "Pewnie w małżeństwie też czujecie i rozumiecie, co jest krzyżem Chrystusa, który bierzecie na ramiona" - mówił kard. Nycz. Wyraził przy tym wdzięczność obecnym na mszy parom, które w tym roku przeżywają jubileusz swojego małżeństwa.

Metropolita warszawski podkreślił, że obecna trudna sytuacja rodzin w Polsce, Europie i świecie, a zwłaszcza tak wiele rozpadających się małżeństw dobitnie pokazuje, że trzeba mocno trzymać się Bożej Opatrzności. "Świat potrzebuje świadectw małżeństw, które przeżyły ze sobą pięknie 50 czy 60 lat" – mówił ubolewając, że dziś "przy pierwszej, mało poważnej trudności pary potrafią szukać nowego związku".

Wskazywał też na pozytywną rolę babć i dziadków w procesie wychowania młodego pokolenia i zaapelował, by mieli oni swój udział w tym dziele, choć współcześnie model rodzin wielopokoleniowych odchodzi w przeszłość.

W tym roku święto Świętej Rodziny obchodzone jest w piątek w oktawie Narodzenia Pańskiego czyli 30 grudnia. Zwyczajowo obchodzone było w niedzielę po Bożym Narodzeniu, ale w tym roku w niedzielę tę wypada Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

