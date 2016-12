Warszawa: Fundacja Życie złożyła petycję w sprawie prof. Chazana

mip, Warszawa, 2016-12-30

Petycję o przywrócenie prof. Bogdana Chazana na stanowisko dyrektora szpitala Świętej Rodziny złożyli w piątek w stołecznym ratuszu przedstawiciele Fundacji Życie. Pod wnioskiem podpisało się prawie 45 tys. mieszkańców Warszawy.

Zdaniem przedstawicieli Fundacji Życie odwołanie prof. Chazana z funkcji dyrektora szpitala wpłynęło na zwiększenie liczby aborcji dokonywanych w Warszawie. – W samym 2016 roku dokonano w tym szpitalu ośmiu zabiegów usunięcia ciąży – mówił prezes fundacji Michał Owczarski.

Działacze przypomnieli tegoroczny przypadek nieudanej aborcji farmakologicznej Wiktorka, u którego, mimo zabiegu, stwierdzono oznaki życia. Konającemu dziecku nie została udzielona pomoc, w skutek czego zmarł. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył do prokuratury w tej sprawie poseł Piotr Liroy-Marzec.

- Bezwzględne ratowanie życia małej istoty powinno być obowiązkiem każdego lekarza – wskazała Ewelina Chełstowska z inicjatywy „Czas dla mam”.

Pod petycją o przywrócenie na stanowisko dyrektora szpitala Świętej Rodziny odwołanego w lipcu 2014 roku prof. Bogdana Chazana podpisało się dotąd prawie 45 tys. mieszkańców Warszawy. Wniosek wraz z podpisami w piątek złożony został na ręce prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

- Dziękuję wszystkim, którzy zbierali podpisy i podpisali się pod tą petycją – powiedział profesor Chazan podczas spotkania z mediami. Podkreślił, że popierając zbiórkę podpisów pod tą sprawą nie chodzi mu o posadę, ale o zasadę, aby dzieci nienarodzone nie były zabijane. Były dyrektor szpitala Świętej Rodziny wyraził także nadzieję, że ministerstwo zdrowia pozytywnie zaopiniuje prawo placówek medycznych do odmowy wykonania zabiegu aborcji, w ramach stosowania klauzuli sumienia.

Podczas briefingu przed szpitalem Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie przedstawiciele Fundacji Życie podsumowali również podjęte w mijającym roku inicjatywy na rzecz ochrony życia poczętego. Były to m.in. organizowane w 140 miastach Marsze dla Życia, w których łącznie wzięło udział blisko 200 tys. osób. Zapowiedzieli tegoroczne marsze, które odbędą się pod hasłem „Czas na rodzinę”.

W tym roku organizacja zbierała także podpisy pod obywatelskim projektem ustawy chroniącej życie poczęte „Stop aborcji”. Projekt ustawy został odrzucony przez posłów w drugim sejmowym czytaniu. – Bardzo zawiedliśmy się na politykach – powiedział Owczarski.

- Szkoda, że ta ustawa nie przeszła. To się wiąże z dużym rozczarowaniem, zwłaszcza wśród wolontariuszy, którzy z poświęceniem, zapałem i ochotą zbierali podpisy – powiedział z kolei prof. Chazan. Były dyrektor szpitala Świętej Rodziny wskazał, że blisko pół miliona podpisów zebranych pod projektem „Stop aborcji” świadczy o tym, że polskie społeczeństwo przewiązuje coraz większą uwagę do sprawy dzieci nienarodzonych.

Jak podkreślił Bogdan Chazan, trzeba wierzyć w to, że sprawy ochrony życia poczętego przyjmą dobry obrót. Obecny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który sam wychowuje niepełnosprawne dziecko, obiecał, że rząd pochyli się nad problemem aborcji eugenicznej – powiedział profesor.

- Mam nadzieję, że kroki wielu organizacji pro-life przyczynią się do tego, by życie dzieci nienarodzonych było chronione – powiedział prezes Fundacji Życie. Podkreślił, że w trosce o życie poczęte konieczne jest zjednoczenie wszystkich ruchów pro-life i opracowanie przez nie wspólnego stanowiska.

Fundacja Życie jest organizacją aktywnie włączającą się w inicjatywy na rzecz ochrony życia poczętego. Organizuje na terenie Łodzi m.in. Marsze dla Życia, czy Biegi dla Rodziny. Organizuje konferencje i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców.

