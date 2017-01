Warszawa: Wspólnota Sant' Egidio modli się o pokój (zapowiedź)

abd, Warszawa, 2017-01-01

- Uważamy, że wciąż potrzeba tej modlitwy, że ona musi być modlitwą nieustającą. Kontynuujemy ją także po to, by nie być obojętnymi na to, co dzieje się na świecie - mówi w rozmowie z KAI Magdalena Wolnik z warszawskiej wspólnoty Sant'Egidio. Zorganizowana przez wspólnotę modlitwa o pokój rozpocznie się dziś o godz. 19.00 w warszawskim kościele p.w. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła.

- Wymieniamy w tej modlitwie wszystkie kraje, w których toczą się wojny i konflikty, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie cierpienia dotykają ludzi żyjących, jak nam się wydaje, daleko od nas. Ale dzięki mediom i modlitwom przypominamy sobie, że konflikty trwają nie tylko w Syrii i na Ukrainie - wyjaśnia Magdalena Wolnik.

Afganistan, Birma, Kolumbia, Burundi, Senegal, Irak, Republika Demokratyczna Konga, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan Południowy, Ziemia Święta, Libia – to niektóre z miejsc, które będą polecali w dzisiejszej modlitwie uczestnicy nabożeństwa.

Spotkanie rozpocznie się przed kościołem, wygłoszeniem apelu o pokój.

"Chcemy w ten sposób wyrazić nasze pełne poparcie dla przesłania papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju" – mówi Magdalena Wolnik. Jak podkreśla, wiele osób czuje potrzebę, by Nowy Rok rozpocząć wspólną modlitwą w intencji pokoju.

Nabożeństwo z okazji 50. Światowego Dnia Pokoju wpisuje się w cykl comiesięcznych modlitw o pokój, organizowanych w tym kościele przez wspólnotę Sant' Egidio w Warszawie. Każdorazowo bierze w nim udział ok. 150 osób.

