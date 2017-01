Warszawa: wręczono nagrody dla zasłużonych dla archidiecezji warszawskiej

mip, archwwa.pl, Warszawa, 2017-01-06

Byli rektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej oraz dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej znaleźli się w gronie 15 osób uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. Odznaczenia wręczył w piątek w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Archidiecezjalne oznaczenia otrzymało 9 kobiet i 6 mężczyzn, w tym jedno małżeństwo. Aż siedmioro z nich związanych jest z Akcją Katolicką. – Wszystkich, którzy zostali uhonorowani łączy jedno: nikt z nas nie pracował dla tego medalu, wszyscy mamy swoje zadania i misje, które po prostu wykonujemy – mówił podczas gali w archikatedrze warszawskiej wyróżniony medalem prof. Marek Krawczyk – były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wybitny naukowiec i wychowawca i inicjator budowy ołtarza św. Kosmy i Damiana w kościele Opatrzności Bożej przy ul. Dikensa.

Archidiecezjalnym odznaczeniem wyróżniona została również dziennikarka KAI, publicystka i autorka książek Alina Petrowa-Wasilewicz. Także publicystka, pisarka i reżyser Krystyna Gucewicz-Przybora, od 17 lat zaangażowana w duszpasterstwie środowisk twórczych. W pracy propaguje wysoką kulturę odwołując się do chrześcijańskich korzeni. To dzięki niej w Teatrze Narodowym odbywa się cyklicznie “Ostry Dyżur Poetycki”, który jest największą w Polsce akcją dobroczynną środowiska teatralnego, wspierającą szpitale, hospicja, domy opieki.

Medalem “wspaniałego nauczyciela i wykładowcy akademickiego, który potrafi przekazać młodzieży wartości chrześcijańskie” uhonorowany został z kolei prof. Zbigniew Kledyński, były prorektor ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej. Docenione zostało również jego zaangażowanie w inicjatywy duszpasterskie parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Siedmioro odznaczonych zaangażowanych jest w działalność Akcji Katolickiej. Mec. Maria Mioduszewska z parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie znana jest ze swojej działalności społecznej i inicjowania wielu wydarzeń religijnych na terenie dekanatów konstancińskiego i piaseczyńskiego. Halina Pińska z parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest cenioną wolontariuszką, która na stałe współpracuje z Centrum Opatrzności Bożej, angażując się w organizowanie wydarzeń ogólnodiecezjalnych. Marta Rudzka jest prezesem Akcji Katolickiej przy warszawskiej parafii św. Michała Archanioła. Stanisław Podkowiński z parafii św. Anny w Piasecznie to inicjator rajdów rowerowych na Jasną Górę, szlakiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz sztafety do jego grobu. Jerzy Gregorczyk z parafii św. Małgorzaty w Łomiankach znany jest z niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Franciszka Donica z parafii Świętej Trójcy organizuje nabożeństwa przy kapliczkach podwórkowych, a Adam Godek angażuje się w zbiórki na rzecz misji w Afryce.

Medale “Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” otrzymała także Zofia Stępień i Anna Paziewska, obie z parafii św. Tomasza Apostoła. Pierwsza z nich od 14 lat prowadzi bibliotekę parafialną oraz pomaga prowadzić księgi parafialne, druga - jako wolontariuszka służy wspólnocie parafialnej, m.in. w parafialnej radzie duszpasterskiej.

W gronie tegorocznych nagrodzonych jest też małżeństwo Małgorzaty i Mieczysława Prokopów. Oboje bardzo aktywnie angażują się w życie wspólnoty parafialnej św. Józefa na Kole, dbają też o estetykę i wystrój świątyni.

- Wręczone dziś odznaczenia doceniają całokształt apostolskiego zaangażowania każdego z was. Wierność swojemu powołaniu, danemu przez Boga, to to, co czynicie dla Kościoła – mówił do laureatów kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wspomniał również, że medal zasłużonych dla archidiecezji warszawskiej jest wyrazem wdzięczności za wszystko co dokonuje się w diecezji i w poszczególnych wspólnotach.

Medale „Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2009 r. Do tej pory metropolita warszawski uhonorował nim 502 osoby. W gronie tym znaleźli się m.in. dziennikarze: Stanisław Karnacewicz z Polskiej Agencji Prasowej (w 2015 r.), i Tomasz Krzyżak (2009 r.) obecnie szef działu krajowego „Rzeczpospolitej” i Krzysztof Gołębiowski z działu zagranicznego KAI (w 2011 r.).

