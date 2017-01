Warszawa: oazowy dzień wspólnoty w archikatedrze św. Jana

mip, Warszawa, 2017-01-08

Potrzeba młodzieży takiego oparcia o wspólnotę, takiego ruchu i formacji, która nieustannie będzie doprowadzać ją do wiary i do Chrystusa - powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. w niedzielę Chrztu Pańskiego. W święto patronalne Ruchu Światło-Życie animatorzy i uczestnicy Oazy spotkali się na dniu wspólnoty w archikatedrze warszawskiej.

W homilii skierowanej do członków Ruchu Światło-Życie metropolita warszawski zwrócił uwagę, że Chrzest Pański jest kontynuacją objawienia się Jezusa jako Syna Bożego. Wskazał, że tradycja Kościoła, dostrzegalna w tekstach liturgicznych, łączy ze sobą trzy objawienia Chrystusa: Mędrcom w stajence, zgromadzonym nad brzegiem Jordanu i uczestnikom wesela w Kanie Galilejskiej. - Tym, co łączy te trzy wydarzenia, jest rzeczywistość Boga, który się objawia – powiedział hierarcha.

Podkreślił, że odpowiedzią człowieka na te objawienia jest wiara w to, że prawdziwie Jezus jest Synem Bożym. Człowiek, który przyjął objawienie i uwierzył, idzie i staje się świadkiem tej rzeczywistości, w którą uwierzył.

Duchowny podkreślił, że wezwanie Boga Ojca skierowane do Jezusa: „Tyś jest mój Syn umiłowany” jest słowem wypowiadanym do każdego ochrzczonego. – Staliśmy się dziećmi Bożymi. Mamy w tę rzeczywistość uwierzyć i stale ją głosić wszystkim ludziom, do których posyła nas Pan Jezus – powiedział kard. Nycz.

Wskazał, że to posłanie szczególnie skierowane jest do uczestników Ruchu Światło-Życie. - Potrzeba młodzieży takiego oparcia o wspólnotę, takiego ruchu i formacji, która nieustannie będzie doprowadzać ją do wiary i do Chrystusa – podkreślił kardynał.

Jego zdaniem minione Światowe Dni Młodzieży pokazały to, do czego młodzież jest zdolna i jak pięknie potrafi cieszyć się i przeżywać wiarę. - Jednak zobaczyliśmy również ile jest takiej młodzieży, która ciągle czeka, w której ziarno zostało rzucone, ale potem zabrakło formacji. To jest ta młodzież, która jest przez nas do odnalezienia i przyprowadzenia na drogi wiary – powiedział hierarcha.

Zachęcił członków Ruchu Światło-Życie do apostolstwa wiary wśród ich rówieśników. Wyraził także wdzięczność za zaangażowanie, z jakim Oaza włącza się w życie parafialne i diecezjalne.

Niedziela Chrztu Pańskiego jest dniem patronalnym Ruchu Światło-Życie. To od kilku lat również dzień spotkania moderatorów, animatorów i członków warszawskiej Oazy. Oprócz Eucharystii odprawionej przez kard. Nycza uczestnicy dnia wspólnoty wysłuchali świadectw, modlili się i śpiewali pieśni.

