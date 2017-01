W sobotę wręczenie wyróżnień Benemerenti ordynariatu polowego (zapowiedź)

kos, Warszawa, 2017-01-09

Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti – Ordynariatu Polowego, odbędzie się w sobotę, 14 stycznia o godz. 16.00 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Gali towarzyszyć będzie koncert kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego WP została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Jako pierwsi - w 1995 r. - wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak.

Benemerenti otrzymali m.in. ks. dr. prał. Wojciech Łazewski - dyrektor Caritas Polska, śp. gen. Marek Papała (pośmiertnie), red. Waldemar Milewicz (pośmiertnie), dziennikarz Telewizji Polskiej, Andrzej Przewoźnik i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (2001), Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”(2007), Batalion Reprezentacyjny WP (2007).

Laureatami Benemerenti są także abp Józef Kowalczyk (2009), Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (2009), Muzeum Powstania Warszawskiego(2010), Polskie Radio S.A.(2013), Stowarzyszenie Wiosna - twórca akcji „Szlachetna Paczka” (2014). W ubiegłym roku wyróżnienie Benemerenti otrzymali: Nuncjatura Apostolska w Polsce, Dęblińska Szkoła Orląt oraz Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/