Warszawskie obchody Tygodnia Ekumenicznego

mip / bd, Warszawa, 2017-01-12

Fot. pixabay.com

Modlitewne spotkania w świątyniach wspólnot chrześcijańskich złożą się na stołeczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Kościele katolickim obchodzony jest 18-25 stycznia. W tym roku centralne nabożeństwo Tygodnia Ekumenicznego odprawione będzie w niedzielę 18 stycznia, w katedrze warszawsko-praskiej.

Warszawskie obchody Tygodnia Ekumenicznego, któremu towarzyszyć będzie hasło „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, zainauguruje 12 stycznia modlitwa w kościele pw. Opatrzności Bożej w Wesołej, gdzie posługuje wspólnota Chemin Neuf.

17 stycznia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie odbędzie się zamknięte spotkanie w ramach Dnia Judaizmu.

18 stycznia ekumeniczna modlitwa odbędzie się w świątyni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przy ul. Solidarności, natomiast 19 stycznia – w luterańskim kościele Świętej Trójcy przy placu Małachowskiego.

20 stycznia nabożeństwo odprawione zostanie w parafii Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, a 21 stycznia w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odprawione będzie w katolickiej katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na Pradze w niedzielę, 22 stycznia o godz. 16.00.

Następnego dnia wspólnota chrześcijan spotka się nieopodal, w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny. 24 stycznia modlitwa ekumeniczna odbędzie się w polskokatolickiej katedrze Świętego Ducha, a 25 stycznia – w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Szczytnowskiej.

W czwartek, 26 stycznia, odbędzie się międzyreligijne spotkanie modlitewne z okazji przypadającego wtedy Dnia Islamu. Po 27 latach spotkanie chrześcijan i muzułmanów ponownie zorganizowane zostanie w kościele św. Marcina na Starym Mieście. Po raz pierwszy stołeczne obchody Dnia Islamu będą miały charakter lokalny – ogólnopolskie wydarzenia po raz pierwszy odbędą się w Białymstoku.

Program wspólnych modlitw o jedność chrześcijan zakończy spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” 27 stycznia, w kościele św. Orione przy ul. Lindleya.

W nabożeństwach Tygodnia Ekumenicznego organizowanych w świątyniach różnych wyznań biorą udział przedstawiciele bratnich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.

Tematyka tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nawiązuje do przypadającej w tym roku rocznicy 500 lat Reformacji. Materiały liturgiczno-duszpasterskie przygotowali chrześcijanie z Niemiec. Polską wersję tej broszury wydały wspólnie Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna.

