Benemerenti Ordynariatu Polowego dla Ewy Błaszczyk oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP

kos, Warszawa, 2017-01-14

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego (RZAWP) zostali tegorocznymi laureatami nagród Ordynariatu Polowego Benemerenti. Uroczystej gali w auli Klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, towarzyszył koncert artystów w mundurach. Poza wyróżnieniami Benemerenti przyznano także medale Milito pro Christo.

Fundację Ewy Błaszczyk doceniono za "ofiarną służbę na rzecz osób po urazach neurologicznych oraz ich rodzin i bliskich, wytrwałą walkę o prawo do życia dzieci w stanie śpiączki pourazowej i szlachetną działalność specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej kliniki „Budzik”".

- Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dostrzegli nas w gąszczu tego, co się wokół dzieje – powiedziała uhonorowana.

Wraz z Ewą Błaszczyk medale Milito pro Christo, otrzymali ks. Wojciech Drozdowicz, współzałożyciel Fundacji, prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, w latach 1997-1999 minister zdrowia oraz Maciej Piróg, były wiceminister zdrowia, obecnie współpracujący z fundacją przy programach eksperymentalnych dla osób w śpiączce, m.in. wszczepianiu stymulatorów. Biskupowi polowemu asystował ks. Dariusz Kowalczyk, prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która była jednym z laureatów Benemerenti w ubiegłym roku. Oprócz nagrody Biskup Polowy przekazał na cele statutowe Fundacji 12 tysięcy złotych.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego nagrodzono za cenny wkład w tworzenie kultury narodowej, krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz kultywowanie pamięci o chwale oręża polskiego.

- To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla RZAWP. Zawsze staramy się czynić dobro, poprzez przybliżenie ludziom piękna obecnego w sztuce - powiedział Adam Martin, dyrektor RZAWP. Podziękował swoim współpracownikom, artystom Zespołu za ich pracę i talent. - Dzisiejsza nagroda jest dla nas bodźcem do jeszcze większej pracy i zobowiązaniem na przyszłość - powiedział.

Wraz z dyrektorem Martinem medalami Milito pro Christo odznaczeni zostali także Mirosław Racewicz, kierownik muzyczny zespołu, Jacek Tomaszewski, kierownik baletu i choreograf, Paweł Szkop, kierownik chóru oraz Grzegorz Mielimąka, kierownik Orkiestry Koncertowej. Artystom pogratulował gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk, rektor-komendant Wyższej Szkoły Orląt w Dęblinie, która w ubiegłym roku otrzymała Benemerenti.

Podczas gali medalami wyróżniono także byłych pracowników Zespołu, m.in. prof. Benedykta Konowalskiego, Bolesława Szulię, Leszka Lesickiego i Lucjana Mazurka oraz pracowników Wojskowej Akademii Technicznej: Annę Gorzelak i Krzysztofa Cichańskiego. - W życiu każdego człowieka są wzruszające chwile, które uświadamiają nam, że jesteśmy potrzebni i jesteśmy potrzebni społeczeństwu, to właśnie jedna z takich chwil - powiedział w imieniu odznaczonych - prof. Konowalski.

Powstały przed ponad 60 laty Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest największą instytucją artystyczną w Siłach Zbrojnych RP. Jego głównym celem jest kultywowanie i promowanie tradycji narodowych oraz chwały oręża polskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Zespół koncertuje w kraju i poza granicami, opracowuje programy artystyczne oraz koncerty estradowe, plenerowe, kameralne, symfoniczne, solistyczne i chóralne.

- Benemerenti jest cyklicznym wydarzeniem, podczas którego chcemy dostrzec kolejnych ludzi, grupy osób, które czynią dobro i które dobrze się zasłużyły. W tym roku zwróciliśmy uwagę na fundację "Akogo?" pani Ewy Błaszczyk, tych którzy z nią współpracują i dają nadzieję - mówił podczas gali bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy powiedział, że działalność kliniki "Budzik" przypomina zasadę wojskową, która mówi, że rannych nie pozostawia się na polu walki bez opieki i próbuje się ich ratować. - Kiedy wielu mówi: "nie warto", "to nie ma sensu", Państwo mówicie; "to ma sens". Wczorajsze kolejne wybudzenie po czterech miesiącach śpiączki jest tego potwierdzeniem, a takich powrotów było już bardzo wiele - dodał.

Biskup podkreślił, że chce dalej propagować tę ideę, żeby nigdy nie pozostawiać człowieka samego. Podziękował także za działalność edukacyjną i otaczanie opieką rodzin pacjentów kliniki "Budzik".

W uroczystym koncercie w Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział m.in. abp Salvatore Penacchio, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Tomasz Szadkowski, wiceminister obrony narodowej, Jan Józef Kasprzyk, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Jan Dziedzic, zastępca Szefa Sztabu Generalnego, gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, płk. Tadeusz Szczurek, rektor Wojskowej Akademii Technicznej, generałowie WP, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, kapelani, przedstawiciele służb mundurowych, rodziny wojskowe, studenci oraz podchorążowie WAT.

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego została ustanowiona w 1995 roku przez ówczesnego biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. Przyznawana jest dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość. Jako pierwsi wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak.

Laureatami nagrody są także m.in. ks. dr. prał. Wojciech Łazewski - dyrektor Caritas Polska, śp. gen. Marek Papała (pośmiertnie), red. Waldemar Milewicz (pośmiertnie), dziennikarz Telewizji Polskiej, Andrzej Przewoźnik i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (2001), Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”(2007), Batalion Reprezentacyjny WP (2007).

Benemerenti otrzymali również abp Józef Kowalczyk (2009), Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (2009), Muzeum Powstania Warszawskiego(2010), Polskie Radio S.A.(2013), Stowarzyszenie Wiosna twórcy akcji „Szlachetna Paczka” (2014). W ubiegłym roku wyróżnienie Benemerenti otrzymali: Nuncjatura Apostolska w Polsce, Dęblińska Szkoła Orląt oraz Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

