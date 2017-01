Warszawa: o zgodzie na opłatku dziennikarzy u kard. Nycza

mip, Warszawa, 2017-01-17

Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy, które 17 stycznia odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Referat na temat zgody wygłosił etyk, ks. prof. Andrzej Szostek.

Naukowiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślił, że zgoda musi zakładać dwa warunki: poczucie sensu i możliwości porozumienia oraz wiarę w dobrą wolę drugiej strony. - W sferze publicznej, a zwłaszcza w płaszczyźnie politycznej, nie tylko nie ma atmosfery dialogu prowadzącego do osiągnięcia zgody, ale łatwo zaobserwować silne postawy anty-dialogowe, uniemożliwiające osiągnięcie zgody, która nie jest ostatecznym celem dialogu politycznego, ale pierwszym jego krokiem, otwierającym perspektywę budowania wspólnego dobra – podkreślił duchowny.

- W polskim parlamencie nie ma atmosfery dialogu – stwierdził etyk. Dodał, że różnice w poglądach politycznych powodują, że nawet w rodzinach i w gronie przyjaciół trudno ludziom szczerze i życzliwie ze sobą rozmawiać. - Miejsce słuchania tych, którzy myślą inaczej, zajmuje postawa wrogości, insynuowanie złych intencji opozycjonistom, walka zajmuje miejsce dialogu – powiedział ks. Szostek.

Szukając odpowiedzi na to, jak Kościół mógłby włączyć się w mediację na rzecz zgody pomiędzy politykami, duchowny wskazał, że potrzebny jest silny głos Kościoła. - Misją Kościoła w Polsce jest dziś nawoływanie do dialogu i szukanie dróg prowadzących do zgody – powiedział profesor KUL.

Zapytany o to, czy Kościołowi w Polsce nie przeszkadza wielogłos wypowiedzi i opinii jego hierarchów, ks. Szostek wskazał, że biskupi mają prawo różnić się między sobą, jeśli chodzi o sprawy nie dotykające fundamentów wiary i moralności. - To nie jest nic gorszącego. Byłoby aż dziwne, gdyby w gronie tak wielu wybitnych, pobożnych i wykształconych osób nie było innych zdań i opinii – powiedział etyk. Stwierdził, że nie trzeba szukać w gronie współczesnych hierarchów lidera, jakim był niegdyś kard. Stefan Wyszyński, a później Jan Paweł II.

Podejmując jeden z wątków dyskusji kard. Nycz podkreślił, że cały Kościół, a więc nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody, zwłaszcza tam, gdzie na co dzień głosi się Słowo Boże: na ambonie, w katechezie, na lekcji religii.

- Kościół niepotrzebnie schodzi czasem z płaszczyzny metapolitycznej i zaczyna się angażować bardziej po jednej stronie – wskazał kardynał. Przypomniał, że przez pewien czas Konferencja Episkopatu Polski bardzo głośno i jednoznacznie wypowiadała się w kwestii ochrony życia poczętego. – Teraz jakbyśmy trochę zamilkli, trzeba pytać: dlaczego? – mówił hierarcha. Jego zdaniem, obecnie świeccy działacze czują się zostawieni i osamotnieni w walce na rzecz ochrony życia poczętego, bo sprawa przycichła.

Metropolita warszawski zachęcił też dziennikarzy do mądrego i zespolonego z dążeniem do prawdy dialogu.

Uczestnicy spotkania opłatkowego modlili się też za zmarłego 16 stycznia posła Tomasza Kalitę.

W corocznym spotkaniu opłatkowym organizowanym przez kurię warszawską biorą udział dziennikarze ogólnopolskich i lokalnych mediów, zwłaszcza redakcji religijnych, rzecznicy prasowi oraz ludzie mediów. Wydarzenie jest okazją do dyskusji na ważne i aktualne kwestie związane z życiem Kościoła i społeczeństwa.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/